EU sanciona al Mayito Flaco y a exfuncionario; BC se deslinda

Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas vinculadas con la estructura política, financiera y criminal de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La lista incluye a Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, jefes de plaza, operadores financieros y exfuncionarios estatales, e hijo de Ismael Zambada García.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, afirmó el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Besssent, en un comunicado.

Bessent subrayó, además, que ningún funcionario corrupto de México estará fuera del alcance de Estados Unidos.

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EL DATO: LOS BLOQUEADOS por la UIF pueden recurrir la decisión por las vías administrativas y jurisdiccionales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila. EU lo relaciona con Los Rusos, célula de Los Mayos.

Torres rechazó “cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México” y anunció gestiones ante la OFAC para controvertir los señalamientos, y precisó que posee 30 por ciento de Vida Orgánica Tijuana, una de las compañías incorporadas a la lista, y afirmó que las acusaciones surgieron de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025.

La acción estadounidense también alcanzó a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. El Tesoro lo acusó de recibir sobornos de El Ruso a cambio de permitir influencia sobre la Policía Municipal.

Otro señalado, Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto, de quien EU dice que habría recibido recursos y participado en su canalización mediante empresas y campañas políticas. Otro es Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas y exasesor legislativo, a quien la OFAC relacionó con José Ángel Rivera Zazueta.

Washington ya había sancionado a éste último en 2023 y ahora lo vinculó con las firmas Mia Centro Cambiario y Rivos Servicios, negocios que habría usado para lavar recursos del Cártel de Sinaloa.

En Tijuana, las medidas volvieron a alcanzar a Alfonso Arzate García, Aquiles, y René Arzate García, La Rana, identificados por Estados Unidos como jefes de es plaza durante aproximadamente 15 años. La lista sumó lugartenientes, presuntos facilitadores financieros y una red de compañías de seguridad, bienes raíces, entretenimiento y otros servicios.

ACLARA MARINA. Ante los señalamientos contra Torres, el gobierno de Baja California informó que la gobernadora está legalmente divorciada del exdiputado y recalcó que la mandataria no figura entre las personas sancionadas. También ordenó revisar si las empresas señaladas tienen contratos con la administración estatal y remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

25 Empresas fueron congeladas por la UIF en México

CONGELAN CUENTAS. Aquí, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que tras la designación de la OFAC, revisó la información disponible en México y detectó operaciones financieras de riesgo e irregularidades por instituciones del sector entre algunos de los señalados. Por ello, la dependencia federal incorporó a esos 21 sujetos y 25 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que la incorporación de los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva ni acredita responsabilidad criminal, sino preventiva.