Matrimonios con menores bajan a mínimos históricos

México pasó de registrar 11 mil 548 matrimonios con, al menos una persona menor de edad, en 2016 a sólo dos durante 2025, el nivel más bajo de la última década, así lo registró la Estadística de Matrimonios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al mismo tiempo, la población pospuso cada vez más el momento de casarse, con un aumento de 4.1 años en la edad promedio, de mujeres y hombres, durante ese periodo.

El desplome se concentró en menos de una década. En 2016, los matrimonios civiles, con al menos una persona menor de edad, llegaron a 11 mil 548, en contraste con los 589 registrados en 2018.

Desde 2019, el registro anual se mantuvo por debajo de 100 casos y descendió hasta siete en 2024. Un año después, el Inegi contabilizó únicamente dos, uno en Oaxaca y otro en Quintana Roo.

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EL DATO: EN MÉXICO, el matrimonio infantil y cohabitación forzada de menores tiene penas de 8 a 15 años de prisión.

La reducción coincidió con los cambios legales que cerraron las excepciones para contraer matrimonio antes de cumplir 18 años. El Inegi precisa que algunas entidades ya establecían ese límite antes de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2015, mientras el resto modificó sus códigos civiles entre ese año y 2019.

El Código Civil Federal incorporó la restricción el 4 de junio de ese año. Aunque los registros civiles muestran una caída casi total, especialistas y organizaciones dedicadas a la protección de la infancia advierten que las uniones tempranas no desaparecieron con la prohibición legal.

La organización civil, Save the Children, reportó en octubre de 2025 que más de 313 mil niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años vivían en matrimonio o unión temprana, y que ocho de cada 10 eran mujeres.

La organización señaló que parte de estos vínculos ocurre de manera informal o mediante prácticas religiosas, fuera de las estadísticas del Registro Civil.

También indicó que, en la mayoría de esos casos, las niñas y adolescentes estaban unidas con hombres al menos seis años mayores.

Para Maki Kato, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, el problema rebasa el matrimonio: “Cuando las niñas y adolescentes entran en unión temprana o forzada, no sólo están sufriendo una grave violación a sus derechos, además, su futuro puede ponerse en riesgo”.

Kato ubicó a México como el décimo país a nivel mundial con el mayor número absoluto de adolescentes mujeres que se casaron o unieron antes de ser adultas. Para la experta la erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas requiere que se cumpla la ley.

Gabriela Rodríguez, exsecretaria técnica del Consejo Nacional de Población, planteó que las uniones tempranas también responden a prácticas arraigadas que no desaparecen únicamente mediante reformas legales. Señaló la necesidad de cambios territoriales, educativos y culturales para enfrentar el fenómeno.

El cambio también modificó la edad a la que los mexicanos llegan al matrimonio. En una década, mujeres y hombres aplazaron poco más de cuatro años ese momento. Ellas pasaron de casarse, en promedio, a los 28.4 años en 2016 a hacerlo a los 32.5 en 2025, mientras ellos avanzaron de 31.3 a 35.4 años.

A la par, la tasa nacional de matrimonios se mantuvo por debajo de la registrada hace una década. Durante 2025 hubo 491 mil 640 enlaces civiles, equivalentes a 5.4 por cada mil habitantes mayores de edad, frente a 6.6 en 2016.