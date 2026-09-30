Oposición pide indagar si hay nexos con crimen

ALEJANDRO MORENO, senador del PRI, ayer durante sesión de la Cámara alta.

SENADORES de oposición exigieron al Gobierno investigar los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales, tras las sanciones que el Departamento del Tesoro anunció contra 21 personas físicas y 25 morales por sus supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que las acciones de las autoridades estadounidenses vuelven a poner sobre la mesa presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales, por lo que demandó investigaciones y sanciones.

“Quienes tienen pactos y se relacionan con los criminales y con los cárteles del crimen organizado son los narcopolíticos”, dijo el también dirigente nacional del PRI.

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Además, sostuvo que los señalamientos no provienen sólo de denuncias políticas o periodísticas, sino de instituciones del gobierno estadounidense, y llamó a las autoridades mexicanas a “combatir, investigar, sancionar, llevar a la justicia” a quienes tengan imputaciones.

Alejandro Moreno también cuestionó que el Gobierno mexicano haga caso omiso: “Hay imputaciones de otros gobiernos (…) de manera clara, de manera contundente y este gobierno hace caso omiso”.

Por el PAN, la senadora Lilly Téllez calificó de “gravísimas” las acusaciones del Departamento del Tesoro y pidió investigar a las personas señaladas en las sanciones.

Además, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con base en información que atribuyó a The New York Times, según la cual es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible.

Moreno Cárdenas subrayó la necesidad de mantener la cooperación entre México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales y reconoció el trabajo del embajador Ronald Johnson, al que calificó de serio, profesional y responsable.