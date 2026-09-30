Oposición pide indagar si hay nexos con crimen

SENADORES de oposición exigieron al Gobierno investigar los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales, tras las sanciones que el Departamento del Tesoro anunció contra 21 personas físicas y 25 morales por sus supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.
El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que las acciones de las autoridades estadounidenses vuelven a poner sobre la mesa presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales, por lo que demandó investigaciones y sanciones.
“Quienes tienen pactos y se relacionan con los criminales y con los cárteles del crimen organizado son los narcopolíticos”, dijo el también dirigente nacional del PRI.
Además, sostuvo que los señalamientos no provienen sólo de denuncias políticas o periodísticas, sino de instituciones del gobierno estadounidense, y llamó a las autoridades mexicanas a “combatir, investigar, sancionar, llevar a la justicia” a quienes tengan imputaciones.
Alejandro Moreno también cuestionó que el Gobierno mexicano haga caso omiso: “Hay imputaciones de otros gobiernos (…) de manera clara, de manera contundente y este gobierno hace caso omiso”.
Por el PAN, la senadora Lilly Téllez calificó de “gravísimas” las acusaciones del Departamento del Tesoro y pidió investigar a las personas señaladas en las sanciones.
Además, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con base en información que atribuyó a The New York Times, según la cual es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible.
Moreno Cárdenas subrayó la necesidad de mantener la cooperación entre México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales y reconoció el trabajo del embajador Ronald Johnson, al que calificó de serio, profesional y responsable.