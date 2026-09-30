Deja paso de Polo comunidades aisladas y con cortes de luz

MILITARES ATIENDEN a población que se resguardó en albergues en BCS, ayer.

El paso de Polo por Baja California Sur y Sonora dejó comunidades aaisladas y en algunas zonas miles se quedaron sin energía eléctrica, por lo que Fuerzas Armadas desplegaron un amplio operativo de emergencia por inundaciones, mareas altas y cortes en vías de comunicación.

Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y de la Armada de México mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, con evacuaciones, apertura de caminos, desagüe de zonas anegadas y atención en refugios temporales.

El poderoso ciclón se disipó la noche de este martes sobre el noroeste de México después de dos impactos en tierra. Baja California Sur reportó saldo blanco en pérdidas humanas, aunque registró daños en viviendas, caminos rurales e infraestructura eléctrica, mientras en Sonora continuaron las labores para restablecer accesos y atender las zonas con mayores afectaciones.

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EL DATO: LA TEMPORADA de huracanes en el Pacífico está activa hasta el 30 de noviembre; después de Polo y Rachel llegarán siete más, según el Centro Nacional de Huracanes.

La respuesta federal movilizó en Sonora a dos mil 822 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de 115 elementos de la Armada de México. El despliegue alcanzó los municipios de Guaymas, Cajeme, Hermosillo, Empalme, Huatabampo, Bahía de Kino, Yavaros y Navojoa.

Por medio del Plan DN-III-E, las tropas habilitaron 32 albergues que recibieron a más de 930 personas.

La 4/a. Zona Militar utilizó más de 150 vehículos y maquinaria pesada para retirar árboles, postes, lodo y residuos, además de motobombas de alta capacidad para extraer agua de pasos a desnivel, avenidas y colonias inundadas.

A su vez, la Segunda Región Naval evacuó a 97 habitantes, despejó tres vías de comunicación y retiró alrededor de 10 metros cúbicos de basura y escombros. Los recorridos alcanzaron el puerto de Yavaros, Isla Las Viejas, Bahía de Kino, el Ejido La Atravesada y la comunidad José María Morelos y Pavón.

2,937 Elementos de Fuerzas Armadas y GN desplegados

150 Vehículos para retirar árboles y lodo se utilizaron

En Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que Comondú, Loreto y Mulegé cerraron el paso de Polo sin muertes y cerca de 700 personas acudieron a refugios temporales.

El primer balance material incluyó inundaciones por la entrada del mar, caminos rurales dañados y afectaciones menores en viviendas. Puerto San Carlos quedó entre las zonas más golpeadas tras la ruptura de un bordo de contención.

Los daños también alcanzaron la red eléctrica. Al corte de las siete de la noche, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contabilizó 21 mil 50 usuarios sin servicio en Comondú, Loreto, Mulegé y Guaymas. De ese total, 11 mil 488 ya habían recuperado el suministro y 9 mil 562 seguían pendientes.

Polo tocó tierra cerca de Las Barrancas, en Comondú en categoría 2 y después alcanzó la costa de Sonora en las inmediaciones de Guaymas como categoría 1. Tras cruzar el Golfo de California perdió fuerza con rapidez hasta convertirse en tormenta tropical y por la noche en remanentes.

De acuerdo con el último aviso del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los remanentes de Polo se ubicaron a 395 kilómetros al noreste de Guaymas con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y avanzaron hacia esa misma dirección a 37 kilómetros por hora.

El organismo dio por terminada la circulación de Polo y retiró todas las vigilancias y avisos costeros.

Una advertencia por viento permaneció vigente para sectores del sur de Nuevo México y el extremo oeste de Texas, donde las ráfagas asociadas al sistema todavía podían generar condiciones adversas.

RACHEL ALERTA A MICHOACÁN

A POCOS días del paso de Polo, la tormenta tropical Rachel amenaza nuevamente al Pacífico mexicano y podría convertirse en huracán mayor el jueves 1 de octubre. Ante el riesgo de lluvias intensas, 2 mil 50 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional permanecen desplegados en Michoacán.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) reportó este martes vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y anticipó un rápido fortalecimiento. “Se pronostica que Rachel se convierta en huracán esta noche y en uno mayor el jueves”, señaló.

Para el jueves, Rachel podría alcanzar velocidades máximas cercanas a 195 kilómetros por hora. Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco esperan acumulados de lluvia de entre 102 y 203 milímetros, con registros aislados de hasta 305.

Elizabeth Hernández