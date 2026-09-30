Andy, bajo la mira de EU por huachicol, dice NYT

ANDRÉS MANUEL López Beltrán, en la sesión del Consejo Nacional de Morena, junto a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, el pasado 3 de mayo.

Dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan acusaciones sobre presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, aunque hasta ahora ninguna abrió una investigación formal contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró The New York Times.

El diario neoyorquino atribuyó la información a cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones internas, quienes solicitaron el anonimato. Además, reportó que López Beltrán buscó contacto con funcionarios de las fuerzas del orden de ese país mediante intermediarios en varias ocasiones durante este año, sin que las gestiones derivaran en conversaciones oficiales.

EL DATO: EL HIJO del expresidente se incorporó a Morena en 2024 como secretario de Organización. Durante su gestión, el partido reportó un crecimiento de su padrón a más de 11 millones.

Andy no enfrenta una imputación formal por algún delito. El medio sostuvo que los señalamiento en su contra forman parte de una serie de controversias que también incluyen acusaciones de corrupción, contratos gubernamentales relacionados con personas de su círculo cercano, así como referencias dentro de expedientes mexicanos sobre una red de contrabando de hidrocarburos.

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En agosto, Estados Unidos le revocó la visa y sus autoridades evitaron explicar públicamente las razones de la decisión, según el reporte. El político tabasqueño respondió mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la cual calificó la medida como “una burda y perversa canallada” contra Morena por rechazar los “afanes autoritarios y facciosos” de Washington.

50 Visas ha revocado EU a funcionarios mexicanos

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó, el pasado 17 de agosto, que existiera una investigación contra el hijo del exmandatario por delitos en materia de hidrocarburos y aseguró que carecía de datos de prueba con fuerza legal suficiente para abrir una indagatoria.

De acuerdo con el New York Times, expedientes de la propia institución contienen referencias que han alimentado los señalamientos. Un testigo colaborador atribuyó el decomiso de diésel de contrabando registrado en 2025 a un enfrentamiento político entre el máximo responsable de seguridad federal y “el hijo del presidente”. Abogados de los exmandos navales y hermanos Farías Laguna dijeron a medios mexicanos que esa expresión aludía a López Beltrán.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el 18 de agosto que su gobierno carecía de elementos que relacionaran al político con actividades delictivas. También señaló que corresponde a la Fiscalía determinar si existen condiciones para iniciar una pesquisa.

A las acusaciones sobre hidrocarburos se suman cuestionamientos por contratos públicos obtenidos por empresarios próximos a López Beltrán.

The New York Times destacó entre ellos a Jorge Amílcar Olán, amigo suyo desde hace años, y señaló que investigaciones periodísticas y documentos filtrados han relacionado a integrantes de ese círculo con negocios gubernamentales.

Washington también incrementó durante los últimos meses la presión sobre México por señalamientos contra integrantes de Morena. El reportaje recordó que fiscales estadounidenses formularon acusaciones esta primavera contra funcionarios y exservidores públicos mexicanos, entre ellos figuras de Morena, mientras el Gobierno federal sostuvo que cualquier actuación en territorio nacional requiere pruebas que puedan evaluar la FGR y los jueces mexicanos.