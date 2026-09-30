Manifestantes le cortan la cabeza a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos | VIDEO

Le cortan la cabeza a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ingresaron al Centro Cultural Los Pinos, donde protagonizaron actos de protesta contra el expresidente Felipe Calderón y vandalizaron una estatua del exmandatario, cuya cabeza fue desprendida y posteriormente golpeada contra el piso.

Los hechos ocurrieron en el marco de las movilizaciones convocadas por extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quienes mantienen sus reclamos contra el expresidente por la extinción de la empresa decretada durante su administración, en octubre de 2009.

De acuerdo con lo difundido sobre la protesta, la estatua de Calderón ya se encontraba en el suelo luego de que un árbol la derribara en 2025 y no había sido reparada. Los manifestantes tomaron la pieza y uno de ellos recorrió las instalaciones de la antigua residencia presidencial con la cabeza de piedra del exmandatario, antes de azotarla contra el piso.

La protesta ocurrió mientras en Los Pinos se desarrollaban actividades relacionadas con el Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad, organizado por el PAN y en el que participó Felipe Calderón.

SME lanza huevos y tomates durante protesta

Antes de acudir a Los Pinos, integrantes del SME también se manifestaron en las inmediaciones de un hotel de Paseo de la Reforma, donde se realizaba parte de las actividades del encuentro. Los inconformes lanzaron huevos y jitomates hacia el acceso del inmueble, algunos de los cuales alcanzaron a asistentes, entre ellos el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Los electricistas responsabilizan a Calderón de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y sostienen que el decreto de extinción dejó sin empleo a miles de trabajadores.

La extinción de LyFC fue decretada el 11 de octubre de 2009 por el entonces presidente Calderón, bajo el argumento de que la empresa enfrentaba una situación financiera insostenible y representaba una carga para las finanzas públicas.

Desde entonces, el SME ha mantenido diversas movilizaciones y acciones legales y políticas para exigir la reparación de lo que considera afectaciones derivadas de la desaparición de la empresa.

Durante las manifestaciones en Los Pinos, los inconformes expresaron su rechazo a la presencia de Calderón en el foro y utilizaron la estatua del exmandatario como símbolo de su protesta contra las decisiones tomadas durante su gobierno.

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