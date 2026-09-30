Interpol retira ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) retiró la ficha roja a la conductora Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, quienes permanecen prófugos desde hace cinco años y son buscados por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada al prestar servicios como factureros para la evasión de pago de impuestos.

La decisión fue dada a conocer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la reunión con el Gabinete de Seguridad en la mañana de este miércoles.

Durante su conferencia en Palacio Nacional cuestionó que la Interpol diera marcha atrás en el mecanismo de búsqueda de ambos señalados, a pesar de que se cuentan con las pruebas de los delitos por los que se les acusa.

Debido a ello, confirmó que se solicitará que la agencia reestablezca la ficha, ya que al haberse retirado se permitiría que ambos prófugos se muevan de país.

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LMCT