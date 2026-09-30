Muere el exdiputado federal, empresario y exboxeador Jorge Kahwagi Macari

Jorge Antonio Kahwagi Macari, exdiputado federal y exdirigente nacional de Nueva Alianza, falleció, de acuerdo con la información difundida este miércoles y las condolencias expresadas por integrantes de la clase política.

El senador Manuel Velasco Coello lamentó el fallecimiento de quien fuera su compañero en la Cámara de Diputados durante la LIX Legislatura, cuando ambos formaron parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, escribió Velasco en un mensaje difundido tras conocerse el deceso.

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La relación política entre ambos se remonta a su paso por San Lázaro. Documentos de la Cámara de Diputados acreditan que Kahwagi Macari y Velasco Coello formaron parte del grupo parlamentario del PVEM durante la LIX Legislatura. En septiembre de 2005, Kahwagi asumió la coordinación de la bancada verde en sustitución de Velasco.

Durante su paso por la Cámara de Diputados, Kahwagi Macari presentó diversas iniciativas y participó en trabajos legislativos relacionados con temas ambientales, de seguridad y justicia, entre otros asuntos. Registros parlamentarios documentan su participación como promovente de iniciativas en materia ambiental y penal.

Posteriormente, Kahwagi Macari se incorporó a Nueva Alianza, partido en el que ocupó la Secretaría General y más tarde la presidencia nacional. También regresó a la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, donde participó como integrante de la bancada de ese instituto político. El Sistema de Información Legislativa registra su participación como diputado de dicha Legislatura.

Además de su trayectoria política y empresarial, Kahwagi Macari tuvo una presencia ampliamente conocida en el ámbito deportivo y del entretenimiento.

El político incursionó en el boxeo profesional y posteriormente se alejó paulatinamente de la actividad pública. Su perfil combinó durante años la participación partidista, los negocios, el deporte y apariciones en medios de comunicación.

Kahwagi Macari nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968. Durante su carrera política militó inicialmente en el PVEM y posteriormente participó en Nueva Alianza, donde llegó a ocupar posiciones de dirigencia nacional.

Su paso por San Lázaro quedó marcado, entre otros episodios, por su llegada a la coordinación de la bancada del Partido Verde en la LIX Legislatura, en un periodo en el que también coincidió con figuras que posteriormente tendrían una amplia trayectoria política, como Manuel Velasco Coello.

Tras conocerse su fallecimiento, Velasco fue uno de los políticos que expresó públicamente sus condolencias a familiares y amigos del exlegislador.