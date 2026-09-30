Gobierno de CSP analiza restringir importación de autos usados provenientes de EU

Como parte de las acciones para enfrentar el cambio climático y alcanzar las metas de mejores condiciones ambientales hacia el final del sexenio, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum analiza una restricción a las importaciones de autos usados provenientes de Estados Unidos.

El planteamiento fue expuesto por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, al exponer el balance de los trabajos hechos durante los dos años del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que ante las tres crisis que enfrenta el mundo, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y deforestación y la contaminación de agua, suelo y del aire, ya se enfrentan consecuencias en la calidad de vida de las personas, lo cual llevó a que una de las políticas del actual gobierno sea conducirse por un ambientalismo humanista.

Alicia Bárcena destacó los trabajos para reducir las emisiones de gases contaminantes del transporte, por medio de programas específicos en grandes ciudades como la Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey y Guadalajara.

Además, se prohibió la importación de tractocamiones de más de 10 años de antigüedad desde Estados Unidos y se buscará limitar la importación de autos usados provenientes de aquel país, en un contexto donde México es uno de los principales países a los que se envían los vehículos que allá dejan de utilizar.

De allí, Alicia Bárcena destacó que hoy se ejerce una inversión histórica en agua como bien nacional, en donde se han invertido 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula-Endhó, para beneficiar a 25 millones de personas. Además se han destinado otros 102 mil millones de pesos para obras de agua potable y alcantarillado, la recuperación del Río Tijuana y otros proyectos.

Con las jornadas de limpieza, resaltó que se han recogido 14 mil toneladas de plásticos, residuos y envases plaguicidas en ríos, mares y costas. A esta atención se suman los 12 proyectos de separación, tres polos de reciclaje en proceso para procesar llantas, cascajo, plásticos, chatarra y sargazo.

Otro frente de combate son los cambios en las acciones frente al cambio climático, como que ahora se buscará reducir 35 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030; lograr que 38 por ciento de energía sea renovable, para lo que se han invertido 170 mmdp.

Dentro de los planes de adaptación, restauración y reforestación, destacó el programa Sembrando Vida, con 36 mil hectáreas con 75 millones de plantas y una inversión de 37 mmdp. También se cuenta con el plan de Aguacate Cero Deforestación y la Jornada Nacional Anual en donde participaron 235 mil personas para la siembra de 6.6 millones de plantas en todos los estados.

Para cuidar y restaurar ecosistemas, comentó que se han conservado 272 Áreas Naturales Protegidas, en donde destacó que se ha conseguido recuperar 272 mil hectáreas que en el pasado fueron cedidas a concesiones mineras.

También resaltó el acuerdo entre México, Guatemala y Bélice para establecer el Corredor Trinacional Biocultural Gran Selva Maya, con el que se han protegido 5.7 millones de ha protegidas.

En materia de protección de especies emblemáticas, una preocupación es que el tráfico ilegal de especies es el tercer tráfico más cometido, detrás del de armas y drogas. Como parte de las acciones se han decomisado y recuperado 20 mil ejemplares de flora y fauna.

Además, se reintrodujeron 85 mil ejemplares como el lobo mexicano, cóndor californiano, bisonte, jaguar y totoaba, y se consiguió recuperar 64 por ciento del hábitat de la mariposa monarca.

Como parte del plan de justicia ambiental destacó la restauración del Río Sonora, como parte del Plan de Justicia de Cananea, entre otros puntos.

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