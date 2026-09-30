Temblor en México HOY 30 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 30 de septiembre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 31 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz aproximadamente a las 10:41 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 31 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 30/09/26 10:41:41 Lat 17.61 Lon -94.87 Pf 127 km pic.twitter.com/L4KF0lJnXb — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 30, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.1 grados a 161 km al suroeste de Huixtla, Chiapas a las 02:50 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 161 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 30/09/26 02:50:25 Lat 14.12 Lon -93.54 Pf 10 km pic.twitter.com/VwrrJ7tfCi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 30, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 35 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca a las 02:40 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 35 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 30/09/26 02:40:05 Lat 15.86 Lon -95.20 Pf 4 km pic.twitter.com/33iyy3Bpxi — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 30, 2026

Sismo intensidad 3.0 grados a 7 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur a las 02:32 horas

SISMO Magnitud 3.0 Loc. 7 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 30/09/26 02:32:01 Lat 22.83 Lon -109.91 Pf 2.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 30, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Gracias por participar en el #SegundoSimulacroNacional2026. 🙏 Este ejercicio nos ayuda a fortalecer nuestros protocolos, capacidades de respuesta y salvar vidas.



⚠️ Recuerda: tras este ejercicio, cualquier señal de alerta deberá ser considerada como un sismo real. pic.twitter.com/5UknNYhTXh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 19, 2026

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LMCT