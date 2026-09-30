Acompaña Ariadna Montiel, lideresa de Morena, a Gobernadora del Edomex en su Tercer Informe

La presidenta nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, llegó al Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México, para acompañar a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en su Tercer Informe de Gobierno.

“La maestra Delfina es una mujer honesta, humilde, cercana a la gente que es lo que el pueblo necesita y quiere de sus gobernantes, por eso nos sentimos muy orgullosos de ella, además de que ha dado buenos resultados al Estado de México”, destacó la presidenta.

Asimismo, dijo que, después de casi 100 años, llegó una mujer que “vino a desterrar al anterior régimen”.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó este miércoles al Congreso del Estado de México su Tercer Informe de Gobierno, en un acto de rendición de cuentas ante las distintas fuerzas políticas representadas en la LXII Legislatura y con la presencia del Poder Judicial de la entidad.

Te puede interesar:

- Pasa 4T reforma que obliga a nacionalidad única en Presidencia y gubernaturas

- EU sanciona al Mayito Flaco y a exfuncionario; BC se deslinda

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR