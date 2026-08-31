Morena no permitirá candidaturas de perfiles con ‘vínculos inconfesables’: Ariadna Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lanzó una advertencia a quienes aspiren a obtener una candidatura por el partido: ganar una encuesta interna no será suficiente si existen antecedentes cuestionables o vínculos que puedan poner en riesgo al movimiento.

Durante la reunión plenaria de los diputados de Morena, dejó claro que el triunfo en el proceso interno no garantizará automáticamente la candidatura, pues el partido revisará los antecedentes de quienes pretendan representarlo en las elecciones.

“Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables ”, advirtió.

La dirigente morenista sostuvo que el partido no permitirá que quienes tengan “cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos” que puedan impedirles formar parte del proyecto de transformación sean postulados como candidatos.

Montiel Reyes incluso señaló que este tipo de perfiles representan un riesgo para la viabilidad del movimiento, por lo que reiteró que quien gane una encuesta, pero tenga malos antecedentes, no será candidato.

“También les pedimos que nos apoyen en no invitar a gente con malos antecedentes, porque les vamos a decir que no”, sentenció.

Morena lanzará convocatoria para definir coordinaciones distritales rumbo a 2027

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó a los diputados federales del partido que este 31 de agosto se emitirá la convocatoria para definir las coordinaciones distritales, proceso que marcará el inicio de la selección de perfiles rumbo a las elecciones de 2027.

Durante la reunión plenaria, explicó que las coordinaciones distritales serán una figura dentro del proceso interno que posteriormente podrá derivar en candidaturas a diputaciones federales.

La dirigente señaló que los requisitos para participar serán los mismos establecidos para el proceso y adelantó que los diputados federales que busquen participar no tendrán que solicitar licencia a su cargo.

“Va a iniciar el registro a partir de los próximos días, ya verán los detalles en la convocatoria”, señaló ante los legisladores.

Hernández Mora aseguró que la Comisión Nacional de Elecciones trabaja para garantizar las condiciones necesarias para desarrollar un proceso interno ordenado y competitivo, de cara a los comicios del próximo año.

También pidió a los diputados federales representar “dignamente” al pueblo de México y cerrar filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el proyecto de transformación.

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cehr