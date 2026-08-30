Noroña rechaza consenso en Morena para definir presidencia del Senado; advierte ‘connivencia con la derecha’

Gerardo Fernández Noroña cuestionó el consenso en Morena tras la definición de unánime de Higinio Martínez Miranda como candidato a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, cargo que el senador buscaba repetir durante el tercer año de trabajos de la LXVI Legislatura.

A través de un extenso posicionamiento, el legislador acusó que la propuesta en “connivencia con la derecha fortalecerá la ofensiva insidiosa” en contra de la llamada Cuarta Transformación, y señaló que su ausencia en la reunión plenaria de la bancada de Morena “es la ruptura del consenso”.

“No soy parte de ese acuerdo y conscientemente rechazo serlo”, sostuvo Fernández Noroña, al asegurar que su postura obedece a “una definición política clara y sin fisuras” y no un interés por obtener alguna posición en el Senado, donde, dijo, “ya no tengo aspiración alguna”.

El senador Gerardo Fernández Noroña. ı Foto: Captura de video

“La presidencia del Senado representa toda la pluralidad de la Cámara, pero esa pluralidad de ninguna manera puede cobijar la traición a la Patria y la traición al Pueblo que la oposición promueve”, consideró. “El rechazo a esas posiciones debe ser claro y contundente desde todos los espacios de la Cámara de Senadores, especialmente desde la presidencia de la Mesa Directiva”, agregó.

En ese sentido, el senador cuestionó a Morena la libertad de tomar decisiones democráticas y advirtió que el partido se encamina “a pasos agigantados al verticalismo”.

Elección para Presidencia del Senado, ‘un yerro mayúsculo’

Lo anterior, luego de apuntar que la elección de Higinio Martínez ocurre en medio de una “ofensiva de la ultraderecha”, presiones desde Estados Unidos y de cara a las elecciones de 2027, una coyuntura que, a su juicio, requiere un “valladar” de la Cuarta Transformación al frente de la Cámara alta.

Sin embargo, reprochó a la bancada de Morena haberse decantado por “una presidencia de connivencia con la oposición, no de respeto a la oposición, sino de connivencia”, decisión que calificó como “un yerro mayúsculo”.

Higinio Martínez, senador de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

“Detrás de los llamados consensos se diluyen decisiones políticas de las que, más tarde, nadie se hace responsable”, señaló, al aseverar que decidió romper “la unanimidad del silencio”.

“No digo que es mejor o peor, digo que sería la valoración colectiva, una definición política de coyuntura. Tampoco planteo que yo sea el único depositario de asumir al adversario en toda su iniquidad”, atajó.

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cehr