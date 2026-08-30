Morena elige a Higinio Martínez para presidir el Senado

Por consenso, el senador Higinio Martínez Miranda fue elegido este domingo por la bancada de Morena como su candidato a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, que inicia este martes 1 de septiembre.

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, confirmó el acuerdo a través de sus redes sociales. “En unidad y por votación unánime hemos elegido a Higinio Martínez como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado”, publicó.

En unidad y por votación unánime hemos elegido a @higinio_mtz como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del @senadomexicano #Unidadytransformación pic.twitter.com/Kx38ANkgrF — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 30, 2026

Durante la primera jornada de la reunión plenaria de las y los senadores, Morena anunció la candidatura del legislador originario del Estado de México para presidir el Senado durante el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura que, junto a la planilla de quienes integrarán la Mesa Directiva, será puesta a consideración del Pleno este lunes 31 de agosto a las 17:00 horas.

Más temprano, el también presidente de la Junta de Coordinación, Ignacio Mier, confió en que Morena definiría la candidatura “por consenso, por unidad”.

“Hoy más que nunca lo necesita la República. No puede haber intereses personales ni proyectos personales por encima del bien de la nación, del respaldo al proyecto transformador”, declaró ante medios de comunicación. “Eso es lo que estamos construyendo. Creo que va a haber la sensibilidad, la prudencia, la sapiencia, la inteligencia y el compromiso con México”, agregó.

Higinio Martínez se compromete a dar ‘mismo trato y respeto a todas y todos’

Tras ser definido como candidato de Morena, Higinio Martínez Miranda afirmó que, de ser ratificado por el Pleno, su principal compromiso será garantizar el funcionamiento institucional del Senado y actuar conforme al marco jurídico.

“Trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento es lo que tiene que hacer el presidente del Senado. Cumplir lo que dice la ley y darle el mismo trato y respeto a todas y todos los senadores”, sostuvo.

En tanto, la presidenta saliente de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, dejará el cargo para asumir la titularidad titularidad de la Secretaría de las Mujeres el próximo 1 de septiembre.

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cehr