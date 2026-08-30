Línea telefónica: ¿Qué números se tienen que registrar el 31 agosto del 2026?

Las fechas para el registro de líneas telefónicas en México cambiaron, por lo que ahora cada terminación de número celular deberá ser registrada dentro de las fechas establecidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Pese a que la CRT había establecido como fecha límite de registro de líneas telefónicas el 30 de junio, luego de que se venciera el plazo decidió ampliarlo y publicar un calendario con fechas límites para cada terminación.
Por tanto, las personas que residen en México deben registrar su número de celular con sus proveedores de telefonía, pues en caso de no realizar el trámite se quedarán sin cobertura de manera temporal.
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Además, las y los usuarios que olvidaron vincular su número de celular con una persona física o moral y perdieron su cobertra podrán reactivar sus servicios al hacer el registro de sus datos en la página oficial de la CRT con su CURP.
Registro de líneas telefónicas agosto 2026
En agosto comenzaron a hacerse oficiales las primeras suspensiones de servicio, por lo que las y los usuarios con terminación 0 que no hicieron el proceso el sábado 15 perdieron su cobertura.
Quienes deben realizar su registro de línea telefónica máximo el 31 de agosto del 2026 son aquellos que tengan un número de celular con terminación 1.
Las fechas establecidas por el CRT para el registro de líneas telefónicas son las siguientes:
- Terminación 0: Fecha límite de registro 15 de agosto
- Terminación 1: Fecha límite de registro 31 de agosto
- Terminación 2: Fecha límite de registro 15 de septiembre
- Terminación 3: Fecha límite de registro 30 de septiembre
- Terminación 4: Fecha límite de registro 15 de octubre
- Terminación 5: Fecha límite de registro 31 de octubre
- Terminación 6: Fecha límite de registro 15 de noviembre
- Terminación 7: Fecha límite de registro 30 de noviembre
- Terminación 8: Fecha límite de registro 15 de diciembre
- Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre
Esta medida pretende que los delitos como la extorsión y las estafas disminuyan, ya que el anonimato de los números telefónicos suele aprovecharse para ejecutar estas y otras actividades delictivas.
Con el calendario compartido por la CRT, las personas pueden conocer el tiempo que tienen disponible para registrar su número telefónico; sin embargo, se recomienda que realicen este proceso incluso antes de la fecha límite.
El registro de la línea de telefonía móvil se puede hacer en línea, y para esto se necesita contar con una identificación, nombre o razón social, CURP o RFC, y número telefónico que será asociado.
Este trámite también se puede realizar de forma presencial en los centros de atención, y cada telefonía cuenta con el proceso y documentos necesarios en sus portales oficiales.
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