¿Dónde registrar mi línea Telcel en internet y cómo hacerlo paso a paso?

Las y los usuarios de compañías telefónicas en México deben realizar una vinculación de sus números telefónicos a personas físicas o morales, pues de lo contrario estas serán suspendidas después de la fecha límite.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó este domingo que las líneas telefónicas con terminación 0 comenzarían a ser suspendidas de manera gradual en un lapso de 72 horas después del 15 de agosto.

Por tanto, quienes tengan un número telefónico con terminación 0 dejarán de tener acceso a llamadas, mensajes de texto e internet si no realizan la vinculación; sin embargo, podrán recuperar su servicio al hacer la vinculación ante su compañía de telefonía móvil.

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Las líneas con terminación 0 suspendidas se reactivarán al completar su vinculación.



Si no realizaste la vinculación, la suspensión será gradual durante las 72 horas posteriores al 15 de agosto.



ℹ️ Más información: https://t.co/cVhCw69FiQ pic.twitter.com/ILUuM9slLP — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 16, 2026

¿Cómo y dónde registrar mi linea Telcel en internet?

Para registrar tu línea telefónica Telcel puedes ingresar a la plataforma de la compañía por medio de tu celular en caso de contar aún con línea telefónica, o en una computadora en caso de ser una de las personas a las que les suspendieron el servicio.

Para vincular tu línea Telcel debes seguir los siguientes pasos:

Ingrea a la página oficial https://registro.telcel.com/vinculatulinea/

Da clic en la opción inicia mi registro

Ingresa tu número telefónico

Completa el ejercicio de verificación de seguridad

Ingresa la fotografía de tu identificación oficial por ambos lados

Sigue las instrucciones para la prueba biométrica

Confirma que tus datos sean correctos

Una vez que termines el proceso deberás esperar que te llegue un mensaje de texto confirmando que el trámite fue exitoso, lo que indica que tu línea telefónica ya fue vinculada con tu información.

En caso de preferir realizar el proceso de manera presencial, debes acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes con una identificación oficial vigente que tenga una fotografía y la CURP.

Las fechas límites para la vinculación de números telefónicos son las siguientes:

Terminación 0 : Fecha límite de registro 15 de agosto

Terminación 1 : Fecha límite de registro 31 de agosto

Terminación 2 : Fecha límite de registro 15 de septiembre

Terminación 3 : Fecha límite de registro 30 de septiembre

Terminación 4 : Fecha límite de registro 15 de octubre

Terminación 5 : Fecha límite de registro 31 de octubre

Terminación 6 : Fecha límite de registro 15 de noviembre

Terminación 7 : Fecha límite de registro 30 de noviembre

Terminación 8 : Fecha límite de registro 15 de diciembre

Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre

📲 ¿Tu servicio celular fue suspendido por no vincularte? No te preocupes, no perdiste ni tu línea ni tu número.



✅Recupéralo de manera sencilla. Solo necesitas vincular tu línea. En cuanto el sistema valide tu información, tu servicio será reactivado.



*Para vincularte NO… pic.twitter.com/c2K0dPNxIF — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 17, 2026

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