¿Dónde registrar mi línea Telcel en internet y cómo hacerlo paso a paso?

Las y los usuarios de compañías telefónicas en México deben realizar una vinculación de sus números telefónicos a personas físicas o morales, pues de lo contrario estas serán suspendidas después de la fecha límite.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó este domingo que las líneas telefónicas con terminación 0 comenzarían a ser suspendidas de manera gradual en un lapso de 72 horas después del 15 de agosto.
Por tanto, quienes tengan un número telefónico con terminación 0 dejarán de tener acceso a llamadas, mensajes de texto e internet si no realizan la vinculación; sin embargo, podrán recuperar su servicio al hacer la vinculación ante su compañía de telefonía móvil.
Movimiento Ciudadano cierra filas con Grecia Quiroz y anuncia defensa al Movimiento del Sombrero
¿Cómo y dónde registrar mi linea Telcel en internet?
Para registrar tu línea telefónica Telcel puedes ingresar a la plataforma de la compañía por medio de tu celular en caso de contar aún con línea telefónica, o en una computadora en caso de ser una de las personas a las que les suspendieron el servicio.
Para vincular tu línea Telcel debes seguir los siguientes pasos:
- Ingrea a la página oficial https://registro.telcel.com/vinculatulinea/
- Da clic en la opción inicia mi registro
- Ingresa tu número telefónico
- Completa el ejercicio de verificación de seguridad
- Ingresa la fotografía de tu identificación oficial por ambos lados
- Sigue las instrucciones para la prueba biométrica
- Confirma que tus datos sean correctos
Una vez que termines el proceso deberás esperar que te llegue un mensaje de texto confirmando que el trámite fue exitoso, lo que indica que tu línea telefónica ya fue vinculada con tu información.
En caso de preferir realizar el proceso de manera presencial, debes acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes con una identificación oficial vigente que tenga una fotografía y la CURP.
Las fechas límites para la vinculación de números telefónicos son las siguientes:
- Terminación 0: Fecha límite de registro 15 de agosto
- Terminación 1: Fecha límite de registro 31 de agosto
- Terminación 2: Fecha límite de registro 15 de septiembre
- Terminación 3: Fecha límite de registro 30 de septiembre
- Terminación 4: Fecha límite de registro 15 de octubre
- Terminación 5: Fecha límite de registro 31 de octubre
- Terminación 6: Fecha límite de registro 15 de noviembre
- Terminación 7: Fecha límite de registro 30 de noviembre
- Terminación 8: Fecha límite de registro 15 de diciembre
- Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre
También te puede interesar:
- Cruz Roja Mexicana habilita línea de apoyo luego de terremotos en Venezuela
- Con acceso a teléfonos inteligentes, 8 de cada 10
- De la Espriella habla por teléfono con Trump; le pide reconsiderar ‘altos’ aranceles a productos colombianos
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.