¿Cómo registrar mi línea telefónica con mi CURP?

Luego de que el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobara los lineamientos para identificar las líneas de telefonía móvil, las personas cuentan con un mes más para realizar el registro.

El 29 de junio es la fecha límite para que las personas físicas y morales realicen el registro del padrón de telefonía móvil, con la finalidad de eliminar el anonimato que existe en los servicios de telefonía móvil.

Con esto, la CTR pretende regularizar y formalizar el registro de los operadores, pues este medio es utilizado para cometer diversos delitos, entre los que se encuentra la corrupción.

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Así puedes registrar tu línea telefónica con la CURP

Para realizar el registro de la línea de telefonía móvil se requiere contar con los siguientes requisitos:

Identificación

Nombre o razón social

CURP o RFC

Número telefónico asociado

Este trámite se puede realizar de forma presencial en los centros de atención y en línea, por medio de la Plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles que tenga cada Proveedor del servicio.

También puedes ingresar a la página portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles para realizar el registro de tu línea telefónica sin importar la compañía a la que pertenezca tu servicio.

En la página debes seleccionar tu compañía de telefonía móvil y posteriormente ingresar los datos necesarios dentro del portal de la compañía para poder hacer el registro.

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Los teléfono o dispositivos que no cuentan con funciones para hacer llamadas de voz, enviar mensajes SMS o hacer llamadas vía internet no deben realizar el registro dentro de la plataforma o en las compañías.

Quienes no realicen el registro dentro del periodo establecido serán afectados con la suspensión del servicio de la línea telefónica, por lo que se invita tanto a personas físicas como morales a realizar este registro antes del 29 de junio.

Esto quiere decir que no se podrán realizar llamadas, enviar mensajes SMS o contar con datos móviles, tampoco se podrán utilizar aplicaciones bancarias ni retiros sin tarjeta en los que se requiera un mensaje SMS.

Debido a que no se cuenta con el registro de varias líneas telefónicas, algunos políticos han señalado que posiblemente sea necesario ampliar el periodo de registro, para que todas y todos los usuarios puedan realizar este proceso.

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