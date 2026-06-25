Cruz Roja Mexicana habilita línea de apoyo luego de terremotos en Venezuela

La Cruz Roja Mexicana informó que, tras los sismos registrados recientemente en Venezuela, ha puesto a disposición de la población un canal de atención telefónica para brindar orientación y apoyo a personas que buscan información sobre familiares o seres queridos que residen o se encuentran en ese país.

La institución humanitaria dio a conocer que el número habilitado es el 5645853274, a través del cual se ofrecerá asistencia a quienes enfrenten dificultades para establecer contacto o requieran información relacionada con la situación de sus familiares en territorio venezolano.

Bajo el mensaje “estamos para ayudarte”, la organización reiteró su disposición de acompañar a la población en momentos de emergencia y facilitar la comunicación en contextos de crisis humanitaria o desastres naturales.

La medida busca apoyar a la comunidad venezolana en México y a familiares en general que requieren establecer contacto urgente tras los recientes movimientos telúricos registrados en Venezuela.

Tras los sismos registrados este 24 de junio en Venezuela, Cruz Roja Mexicana brinda orientación a quienes buscan información sobre familiares o seres queridos en ese país.



Estamos para ayudarte. 🔴#CruzRojaMexicana #RCF #AcciónHumanitaria #Sismo #Venezuela #Mexico pic.twitter.com/jDmFoM0UMs — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 25, 2026

Además, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves saldrá un equipo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional rumbo a Venezuela, para auxiliar a la población tras los terremotos. Comentó que una vez que el personal se instale en aquel país y que se establezca un diálogo con las autoridades, se enviará a más elementos para reforzar el apoyo.

De igual forma, expresó un nuevo mensaje de solidaridad con la población venezolana.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la secretaría de la defensa nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Y, una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, dijo.

Los fuertes sismos ocurrieron durante la tarde del miércoles con una magnitud de 7.2 y 7.5 y provocaron severos daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura de diversas localidades.

🇻🇪Serán enviados 250 militares, 5 canes, 4 aeronaves, 1 dron y herramienta para búsqueda y rescate; será la ayuda que enviará México a Venezuela por el terremoto que se registró en aquel país, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum. #Venezuela #México #Ayuda #Sheinbaum pic.twitter.com/cYgEtaoQ8j — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 25, 2026

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LMCT