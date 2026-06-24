Sheinbaum ordena preparar ayuda para Venezuela tras terremotos: ‘México siempre será solidario’

Al expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó preparar la “ayuda necesaria” que México hará llegar a la República Bolivariana, devastada por dos terremotos consecutivos registrados este miércoles 24 de junio.

La mandataria también informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se puso en contacto con el gobierno de Venezuela que, por el momento, solicitó ayuda de personal mexicano especializado en rescate y sanidad.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. (...) México siempre es y será solidario”, escribió en la red social X.

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Por separado, el canciller Roberto Velasco Álvarez también informó que México ofreció a Venezuela “toda la solidaridad y el apoyo que requiera”.

“Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles”, afirmó.

Venezuela agradece solidaridad y cooperación a Sheinbaum

En tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, agradeció a su homóloga mexicana la solidaridad y cooperación. Asimismo, indicó que su gobierno llevará a cabo “las coordinaciones necesarias” para recibir el apoyo de México.

“Recibo este mensaje con gratitud, y valoro la expresión de solidaridad y cooperación hacia el pueblo de Venezuela en este momento”, escribió en X.

Expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano. https://t.co/zr5gwv4qpn — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

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cehr