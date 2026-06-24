Inician búsqueda de sobrevivientes en edificios colapsados tras sismos en Venezuela

Venezuela enfrenta una situación de emergencia luego de que dos potentes sismos sacudieran el país el 24 de junio de 2026, provocando el colapso de edificios, daños estructurales severos y el despliegue inmediato de equipos de rescate en distintas zonas urbanas.

Las labores de búsqueda de sobrevivientes ya están en marcha, especialmente en la capital, Caracas, donde se concentran los mayores reportes de afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos telúricos ocurrieron con pocos segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7.1 y 7.5, con epicentro en la región cercana a Morón, en el estado Carabobo, al oeste de Caracas.

La baja profundidad de los sismos provocó una mayor intensidad en superficie, lo que derivó en daños significativos en infraestructura urbana y edificaciones residenciales.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: Personal de rescate intenta sacar con vida a sobrevivientes de los edificios colapsados tras dos fuertes terremotos en Venezuela. pic.twitter.com/6LTR2kHPAX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

Tras el impacto, autoridades venezolanas activaron de inmediato los protocolos de emergencia y desplegaron equipos de Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad para iniciar las labores de rescate entre los escombros. En varios puntos de Caracas se reporta el ingreso de brigadas a edificios parcialmente colapsados en busca de personas que podrían haber quedado atrapadas.

En redes sociales circulan videos en los que se observa a rescatistas trabajando entre estructuras derrumbadas, utilizando herramientas manuales para remover escombros, mientras habitantes de la zona colaboran en las labores de auxilio.

También se aprecian edificios con daños severos, fachadas colapsadas y calles acordonadas debido al riesgo de nuevos derrumbes.

El movimiento sísmico provocó evacuaciones masivas en la capital venezolana y en otras ciudades cercanas, donde miles de personas salieron a espacios abiertos ante el temor de réplicas.

Autoridades locales han advertido sobre la posibilidad de nuevos movimientos, lo que ha obligado a mantener la vigilancia en zonas afectadas mientras se evalúa la estabilidad de las estructuras.

🚨Equipos de emergencia lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en Caracas tras los fuertes sismos registrados en el país. pic.twitter.com/KSwqkaNnQM — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

Hasta el momento no se ha emitido un balance oficial de víctimas o personas atrapadas, aunque la magnitud del evento y el nivel de daño estructural mantienen en alerta a organismos nacionales e internacionales.

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MSL