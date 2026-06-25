Hospitales de Venezuela están colapsados tras sismos | VIDEO

Este miércoles 24 de junio dos fuertes sismos sacudieron a Venezuela, y la magnitud de 7.2 y 7.5 ha dejado hasta el momento un saldo de 188 personas muertas, y al menos mil 520 heridas.

Los terremotos que se registraron este 24 de junio en Venezuela provocaron gran pánico entre la problación; además, estos dejaron a su paso derrimbes de varios edificios completos.

El epicentro de los movimientos telúricos fue el estado de Yaracuy, lo que provocó que esta gran magnitud se sintiera en Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda, Trujillo y Caracas;; de acuerdo con el ministro del Interior de Venezuela.

En redes sociales circulan fotografías y videos del momento exacto en el que la actividad sismica comenzó a intensificarse, así como del desastre, derrumbes y colapso de servicios que dejaron estos siniestros con su paso por Venezuela.

Este jueves la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviarían la ayuda de personal especializado en rescate y sanidad a la República Bolivariana, ayuda que la presidenta venezolana Delcy Rodríguez agradeció en redes sociales.

Expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano. https://t.co/zr5gwv4qpn — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Videos de hospitales en Venezuela

Internautas no solo se han limitado a compartir fotografías y videos del sismo que se registró en Venezuela durante la noche de este miércoles, sino del colapso que están registrando los hospitales actualmente.

Señalan que en el Hospital Jose Maria Vargas de La Guaira incluso se ha recurrido a utilizar el estacionamiento debido a la cantidad de gente lesionada que llegó al triage, pues hay muchos pacientes con lesiones.

Caos en los hospitales ..



Hay una crisis humanitaria desarrollándose en Venezuela https://t.co/AoCRLfBdIZ — Juan M. Miller ن (@Alfachackra) June 25, 2026

En varios videos se puede observar que el hospital está completamente abarrotado de personas que se vieron afectadas con los dos movimientos telúricos de gran magnitud.

🇻🇪🏥 Así se ve la situación en un hospital de La Guaira tras el mortífero doble terremoto en Venezuela



👉 Las imágenes de un corresponsal de Sputnik muestran el Hospital Dr. José María Vargas de La Guaira, uno de los centros médicos que atiende a decenas de heridos tras la… https://t.co/MslLAo8zYr pic.twitter.com/6usSAzQiue — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 25, 2026

Este jueves los servicios de Salud venezolanos continúan atentiendo la crisis que dejaron los sismos, pues las ambulancias y los vehículos particulares continúan llevando a los lesionados a los hospitales.

Hospital Jose Maria Vargas de La Guaira . Colapsado. Se usa el estacionamiento. #Venezuela 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/NWB4f3Xr5Y — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

El Diario Tal Cual compartió un video de una ambulancia llegando al Hospital Vargas de Caracas al mediodía de este jueves, en donde algunas de las personas que han logrado rescatar de los escombros continúan llegando.

#Ahora | 12:29 pm Esta es la situación que se vive en este momento en el Hospital Vargas, en Caracas. pic.twitter.com/fQiIE7LJlv — TalCual (@DiarioTalCual) June 25, 2026

Además de los hospitales a los que han logrado llegar algunas de las personas lesionadas en Venezuela, y que ya superan su capacidad de atención, los usuarios comparten en redes fotografías de los hospitales que quedaron en ruinas.

#25jun | Así quedó parte de la infraestructura del Hospital Dr. Francisco Antonio Rísquez, ubicado en Cotiza, Caracas, tras los dos terremotos que estremecieron a Venezuela la tarde del #24jun.



Fotos: cortesía pic.twitter.com/wTvgFy1pLZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 25, 2026

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