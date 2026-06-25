La tarde del miércoles 24 de junio de 2026, un histórico “terremoto doble” sacudió el centro y norte de Venezuela, dejando graves daños materiales, colapsos estructurales y escenas de pánico generalizado.

El fenómeno meteorológico consistió en dos potentes sismos superficiales registrados con apenas 39 segundos de diferencia, alcanzando magnitudes de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter.

El epicentro del primer movimiento telúrico se localizó en las cercanías de San Felipe, estado Yaracuy, seguido de inmediato por el evento principal con origen en el eje Yumare/Morón a solo 10 kilómetros de profundidad.

Las ondas sísmicas no solo sacudieron con fuerza a la capital, Caracas, y a ciudades como Valencia y Maracay, sino que se percibieron de forma preventiva en regiones de Colombia y encendieron alertas de tsunami temporales para el Caribe.

🚨🇻🇪#URGENTE: El doble terremoto que sacudió ayer a Venezuela liberó una energía EQUIVALENTE A 260 BOMBAS NUCLEARES como la de Hiroshima.



Sí, leíste bien. 260 bombas atómicas concentradas en segundos, en fallas someras que destruyeron edificios en Caracas y dejaron decenas de… pic.twitter.com/LLoZEnOrJ1 — Santiago Evies אביעז 🇮🇱 (@EviesSantiago) June 25, 2026

¿Cuántos muertos suman por terremotos en Venezuela?

De acuerdo con el balance oficial más reciente emitido por las autoridades venezolanas y los comités de emergencia de la Asamblea Nacional, los terremotos en Venezuela suman al menos 188 personas fallecidas y más de 1,500 heridos.

Los cuerpos de rescate desplegados en las zonas afectadas detallan que, si bien la cifra oficial confirmada se mantiene provisionalmente en 188 decesos, se advierte de forma insistente que el número total aumentará debido a los numerosos reportes de personas atrapadas bajo las estructuras caídas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima una alta probabilidad de que las pérdidas humanas sigan escalando de forma considerable debido a la alta densidad urbana donde ocurrieron los colapsos.

Ante la gravedad de la situación, las actividades escolares han sido suspendidas en todo el país de manera indefinida, transformando los planteles educativos en centros de acopio, refugios temporales y espacios de atención médica de emergencia para los miles de damnificados.

Llegada de ayuda internacional para rescate de sobrevivientes

Tras la declaración del estado de emergencia nacional, la ayuda humanitaria internacional ha comenzado a ingresar al territorio. Países como México, Estados Unidos, España, Suiza y Colombia ya han coordinado el envío de aviones con equipamiento especializado, brigadas de desescombro y personal de sanidad para acelerar las tareas de salvamento en las horas más críticas posteriores a la tragedia.

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MSL