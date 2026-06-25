Actualizan cifra de muertos por sismos en Venezuela; van 188 decesos

Al menos 188 personas murieron y mil 520 resultaron heridas en Venezuela, después de los dos sismos de ayer miércoles, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez.

En tanto, México informó que enviará ayuda a Venezuela para apoyar en labores de rescate por los potentes terremotos.

Previamente, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, informó que la cifra de muertos era de 168 y 971 heridos.

Los sismos devastadores han registrado decenas de réplicas, según la mandataria, quien anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia. Aseguró que equipos de rescate del extranjero ya van en camino a suelo venezolano.

Los fuertes terremotos registrados ayer por la tarde en el occidente de Venezuela provocaron en un inicio la muerte de 32 personas y 700 heridos, hasta ese momento, informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, así como colapsos de edificios, gente atrapada entre escombros y operativos de rescate en Caracas y zonas cercanas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primer movimiento fue de magnitud 7.2, seguido menos de un minuto después por un segundo sismo de 7.5, considerado el evento principal dentro de un fenómeno descrito como “doblete sísmico”. Ambos ocurrieron en zonas cercanas a Yaracuy, con reportes de epicentros próximos a San Felipe y Yumare.

En un principio, autoridades estadounidenses estimaron, a través de su sistema Pager, que el impacto humano podría ubicarse entre 10 mil y 100 mil fallecidos, además de daños económicos significativos, aunque se trata de una proyección preliminar basada en modelos.

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FGR