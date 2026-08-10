Armas nucleares son “el mal absoluto”

El alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, calificó el domingo las armas nucleares como el “mal absoluto”, pidió su abolición y denunció el creciente apoyo a la disuasión nuclear durante los actos por el 81.º aniversario del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre la ciudad suroccidental japonesa. Además, instó al gobierno japonés a adherirse a sus tres principios no nucleares de la posguerra.

El alcalde afirmó que, aunque algunos países sostienen que poseer armas nucleares ayuda a disuadir a posibles atacantes, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki han demostrado que los seres humanos pueden cruzar la línea: “La teoría de la disuasión nuclear es extremadamente peligrosa y frágil. Las armas nucleares no son un ‘mal necesario’, sino un ‘mal absoluto’, y nunca pueden coexistir con la humanidad. A todos los líderes de los Estados con armas nucleares y de las naciones que dependen de la disuasión nuclear: deben afrontar la realidad de que cuanto más dependan de la disuasión nuclear, más aumentará el riesgo de una guerra nuclear”.

El alcalde Shiro Suzuki pidió además al Gobierno japonés, que encabeza Sanae Takaichi, que mantenga los conocidos como “tres principios no nucleares”, adoptados como resolución por el Parlamento japonés en 1971 pero nunca incorporados a la ley: no poseer, no producir y no permitir que se introduzcan armas nucleares en el país.