EU apuesta a presión económica contra Irán

EL EJECUTIVO de Estados Unidos, en un evento el pasado viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro ayer que su estrategia frente a Irán se apoya ahora en la presión económica más que en una nueva ofensiva militar, en medio del estancamiento de las conversaciones sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Según informó Axios a partir de una entrevista telefónica realizada junto con Channel 12, el mandatario señaló que la Casa Blanca decidió bajar el perfil de la confrontación y seguir de cerca el deterioro financiero de Teherán.

El Dato: Los hutíes de Yemen se atribuyeron ayer el ataque a una instalación petrolera en el suroeste de Arabia Saudita, y contra Mocha, un crucial puerto en el mar Rojo.

“Estamos manteniendo un perfil bajo. Sólo estamos negociando a medias con ellos. Estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tiene dinero. Le estamos bajando el tono”, dijo Trump en declaraciones recogidas por ambos medios.

Las palabras del mandatario llegan apenas una semana después de que evaluara retomar operaciones militares de gran escala contra la República Islámica.

En la entrevista, Trump sostuvo también que el régimen islamista está en una situación económica muy mala y que incluso no dispone de recursos para pagar a sus tropas. De acuerdo con Axios, el presidente adjudicó parte de ese cuadro al bloqueo naval aplicado por Washington, que, según su visión, agravó la crisis interna.

En esta ocasión, el republicano no realizó nuevos amagos militares y tampoco mostró señales de irritación por la demora en cerrar un entendimiento para reorganizar la circulación en Ormuz: “Se va a resolver. Siempre se resuelve. Es como una partida de ajedrez”.

La víspera, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que el estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos “corrija su comportamiento”, planteando nuevas exigencias que podrían recordar las conversaciones sobre un acuerdo para gestionar la vía marítima.

Las exigencias incluyen que EU no vuelva a amenazar a Irán, ponga fin de manera permanente a la guerra con Irán y sus aliados armados en la región, levante el bloqueo naval de los puertos iraníes y retire sus fuerzas militares de la zona.

Este domingo, en declaraciones a periodistas en Teherán, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reafirmó que no existen negociaciones activas con Washington, además que no ve margen para retomar el diálogo mientras, a juicio de Teherán, continúen los incumplimientos del memorando de entendimiento firmado en junio y no haya compensación por parte estadounidense.

El funcionario también se refirió a las negociaciones con Omán sobre “nuevas rutas marítimas” a través del estrecho de Ormuz, las cuales están “en las etapas finales”.

“Estono significa que el estrecho de Ormuz se reabrirá. Puede alcanzarse un acuerdo sobre las rutas, pero la reapertura del estrecho está sujeta a una serie de otras condiciones, que han sido transmitidas a través de intermediarios”, dijo.

El sábado se dio a conocer que el Pentágono está presionando a la industria de defensa de Estados Unidos para que acelere la producción de armas con el fin de ayudar a reponer su menguado arsenal de municiones, incluidas las que han disminuido en la guerra en curso contra Irán.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado que el departamento se centraba activamente en aumentar las adquisiciones de municiones.