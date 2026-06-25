Equipo de la Defensa saldrá a Venezuela para auxiliar por sismos: Sheinbaum

Este jueves saldrá un equipo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional rumbo a Venezuela, para auxiliar a la población tras los terremotos que se registraron este 24 de junio, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria mexicana expresó un nuevo mensaje de solidaridad con la población venezolana y anunció que este 25 de junio se enviará a personal rescatista y también de sanidad.

Comentó que una vez que el personal se instale en aquel país y que se establezca un diálogo con las autoridades, se enviará a más elementos para reforzar el apoyo.

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“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la secretaría de la defensa nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Y, una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, dijo.

🚨La presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con el pueblo de Venezuela por los sismos registrados este miércoles. Anunció que el día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, rescatisas y personal de sanidad, hacia Venezuela; el día de mañana se podrá… — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

De acuerdo con los reportes, el primer terremoto fue de una magnitud de 7.2 en la escala de Richter; el segundo, de 7.5, que sacudieron Caracas, capital venezolana, y otras regiones alrededor. Un balance preliminar apunta como saldo 164 personas fallecidas y 971 heridas.

Asimismo, la titular del Ejecutivo señaló que México mantiene comunicación con las autoridades venezolanas para conocer las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

Indicó que la ayuda humanitaria se brindará de manera coordinada para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención médica de las personas afectadas por los movimientos telúricos.

Los sismos ocurrieron durante la tarde del miércoles y provocaron severos daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura de diversas localidades.

Autoridades venezolanas informaron que continúan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas. Equipos de rescate, personal médico y voluntarios trabajan de manera ininterrumpida para localizar sobrevivientes y brindar atención a quienes resultaron lesionados.

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MSL