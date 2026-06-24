Venezuela reporta 32 muertos y más de 700 heridos tras terremotos

En un balance preliminar sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que cimbraron este miércoles a Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, reportó que suman al menos 32 personas muertas y más de 700 heridas.

Sin embargo, el recuento no incluye las víctimas de La Guaira, el estado más afectado y donde, expuso, hay “decenas de edificios colapsados”.

“Es una verdadera tragedia”, lamentó la mandataria venezolana, al describir La Guaira como una “zona de desastre” y advertir que se espera que la cifra de víctimas aumente a medida que los rescatistas buscan a personas desaparecidas.

Según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), la cifra de personas fallecidas podría ascender a miles, e incluso superar las 10 mil.

Venezuela recibirá rescatistas internacionales

Delcy Rodríguez también agradeció la solidaridad y los ofrecimientos de ayuda de distintos mandatarios, aunque se refirió especialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, aseguró, “ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, brindando apoyo, solidaridad”.

Mientras el país está enfocado en las labores de rescate, en las próximas horas llegarán a Venezuela brigadas de rescate desde Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México y Catar, para apoyar en los trabajos, informó la presidenta encargada.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Los sismos sacudieron el estado de Yaracuy, al norte de Venezuela. De acuerdo con el USGS, el primer movimiento, de magnitud de 7.2, ocurrió alrededor de las 18:04 horas. Menos de un minuto después, se registró un segundo sismo de magnitud 7.5.

Ambos se percibieron en la capital Caracas, donde “algunos edificios, casas y viviendas se han desplomado”, declaró a la televisión estatal el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, quien llamó a la población a no permanecer en edificios ante posibles réplicas.

Los terremotos también se sintieron en los estados de Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y Trujillo, según el funcionario.

En un primer mensaje al pueblo venezolano, Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia y anunció la suspensión de clases en el país, así como la interrupción del suministro del gas para evitar algún incidente.

También se registraron daños estructurales que obligaron al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ubicado en La Guaira.

🔴 Un video muestra los angustiantes momentos que se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cuando el fuerte terremoto sacudió Venezuela.



En las imágenes se observa a decenas de pasajeros y trabajadores corriendo desesperadamente para ponersea salvo. pic.twitter.com/4mw9NOws5S — Agenda Mediática Noreste (@am_noreste) June 25, 2026

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cehr