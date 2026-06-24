México pone a disposición apoyo para Venezuela tras fuerte terremoto

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que no existen reportes de connacionales afectados tras el sismo de magnitud 7.1 que ocurrió hoy en Venezuela.

El titular de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, expresó de manera personal, su solidaridad, y anunció que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha ofrecido a Venezuela el apoyo que requiera.

A través de un mensaje en redes sociales la Cancillería aseguró que “hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados. Nuestra embajada en ese país permanece atenta al desarrollo de la situación”.

Tras el sismo de magnitud 6.9 registrado hoy en Japón, la @SRE_mx se mantiene atenta a la situación y expresa su solidaridad ante las afectaciones ocasionadas.



Hasta ahora, no se cuenta con reporte de personas mexicanas afectadas. La @EmbamexJP continúa dando seguimiento… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 25, 2026

El gobierno mexicano manifestó respaldo al pueblo venezolano y lamentó los daños por el movimiento telúrico. “La SRE expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados”, expresó la dependencia federal.

Para asistencia o protección consular, la dependencia recordó que la Embajada de México en Venezuela mantiene habilitado su canal de emergencias a través de su representación en el país sudamericano.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 25, 2026

Los movimientos telúricos se registraron la tarde de este miércoles en la región centro-norte de Venezuela.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de una secuencia sísmica compuesta por un primer terremoto de magnitud 7.2, seguido apenas segundos después por un segundo sismo de magnitud 7.5, considerado el evento principal. Ambos tuvieron su epicentro en las cercanías de Morón, en el estado Carabobo.

Tras los terremotos, las autoridades exhortaron a la población a permanecer alerta debido a las réplicas registradas durante las horas posteriores al evento.

Asimismo, se informó sobre afectaciones en servicios e infraestructura en algunas zonas del país, mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total de los daños.

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MSL