Terremotos provocan pánico y devastación en Venezuela; declaran estado de emergencia | VIDEO

Servicios de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026.

Derrumbes, edificios en escombros, un número indeterminado de víctimas y afectaciones en distintos puntos de Venezuela, es el saldo de los terremotos de magnitud superior a 7.0 registrados este miércoles al norte del país sudamericano.

Fotografías compartidas por las agencias Reuters y Associated Press muestran la estela de destrucción de dos sismos consecutivos con epicentro en el estado de Yaracuy. El ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, informó que se percibió una sacudida en los estados de Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y Trujillo. En la capital Caracas, “algunos edificios, casas y viviendas se han desplomado”, según declaró a la televisión estatal.

Diversos edificios quedaron reducidos a escombros en Caracas, donde los servicios de emergencia realizan labores de búsqueda y rescate de personas heridas o fallecidas, que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) estima entre 10 mil y 100 mil.

Escombros de un edificio en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. ı Foto: AP

Edificios colapsados y fallas en servicios

Videos difundidos en redes sociales muestran nubes de polvo tras el derrumbe de edificios, montones de escombros y diversas afectaciones en viviendas, donde objetos caían por las violentas oscilaciones.

Además, se reportaron cortes de energía eléctrica y la afectaciones de otros servicios públicos en distintos puntos de Aragua, Caracas, Carabobo, La Guaira y Miranda.

"Venezuela"



Por este impresionante video que muestra el terremoto en Caracas en el interior de un domicilio.pic.twitter.com/VoxojSyYge — Tendencias en X (@SoyTendencias) June 25, 2026

Gobierno declara emergencia en Venezuela

Mientras tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, declaró el estado de emergencia y anunció la suspensión de clases en todo el país sudamericano, así como la interrupción del suministro del gas a edificios para evitar algún incidente.

Asimismo, exhortó a evacuar las viviendas con daños graves; además, informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar permanece cerrado por daños estructurales.

Videos compartidos en la red social X muestran a personas mientras corren por los pasillos del aeródromo en medio de las violentas sacudidas. En un momento, el techo comienza a caer sobre los pasajeros, que, entre gritos de pánico, buscan refugio.

🔴 Un video muestra los angustiantes momentos que se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cuando el fuerte terremoto sacudió Venezuela.



En las imágenes se observa a decenas de pasajeros y trabajadores corriendo desesperadamente para ponersea salvo. pic.twitter.com/4mw9NOws5S — Agenda Mediática Noreste (@am_noreste) June 25, 2026

“Vamos a superar esta coyuntura”, declaró Delcy Rodríguez, quien, en un mensaje a su nación, agradeció la solidaridad de gobiernos de México, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Colombia, entre otros.

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cehr