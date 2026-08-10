CIRT reconoce apertura de la CRT en la consulta sobre Derechos de las Audiencias.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció los avances, el diálogo y la apertura demostrados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dentro del proceso de Consulta Pública relativo a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

La organización señaló que estos acercamientos darán certeza a la industria, a sus comunicadores y a los millones de radioescuchas y televidentes en México.

A través de un comunicado emitido este martes 10 de agosto de 2026, la CIRT puntualizó que las autoridades han aclarado que la posición de la CRT no busca establecer un mecanismo de censura.

En las revisiones conjuntas celebradas a la fecha, se precisaron conceptos y definiciones sobre libertad editorial y se acordó que la actuación de las defensorías de los derechos de las audiencias se basará en la autorregulación de cada medio de comunicación.

Asimismo, la representación de los medios electrónicos detalló que se analizó la viabilidad económica de las empresas radiodifusoras mexicanas, las cuales se enfrentan a una competencia permanente frente a las redes sociales y diversas plataformas extranjeras.

🚨IMPORTANTE 🚨 pic.twitter.com/j9BYEO22OR — Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) August 11, 2026

En este sentido, la CRT informó que su intervención reglamentaria únicamente ocurrirá a solicitud expresa de quien presente una queja ante el medio de comunicación y se constreñirá estrictamente a aspectos procedimentales.

La autoridad reguladora garantizó que en ningún caso intervendrá sobre contenidos editoriales ni sobre las determinaciones que emita el defensor de la audiencia nombrado por cada empresa.

Por su parte, la CIRT indicó que se mantendrá atenta a los más de 2 mil comentarios y contribuciones que ha formulado la ciudadanía durante la Consulta Pública, así como al texto definitivo que apruebe el Pleno de la CRT.

El organismo empresarial reiteró su compromiso con la libertad de expresión de los comunicadores y el derecho a la información.

Finalmente, la CIRT subrayó que la defensa de las audiencias en medios comerciales y públicos fortalecerá la democracia en el país, por lo que emitirá una posición institucional formal una vez que se publique el documento regulatorio final.

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JVR