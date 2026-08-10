Semarnat busca eliminar llantas abandonadas de barrancas y carreteras

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la visita a Morelos

Morelos se convirtió en uno de los primeros ensayos de la estrategia con la que el gobierno federal pretende sacar las llantas abandonadas de barrancas, carreteras y tiraderos antes de que termine 2026. En 13 municipios del estado, los neumáticos fuera de uso ya siguen una ruta distinta. Las autoridades los recolectan para transformarlos en combustible destinado a procesos industriales.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmó durante una visita a Jiutepec que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó el cierre del año como plazo para retirar estos residuos del entorno.

Bárcena explicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum fijó el cierre de 2026 como límite para retirar estos residuos. “Ya nos dio plazo”, dijo. La instrucción presidencial, precisó, es “que se eliminen todas las llantas que están tiradas en las barrancas y en las carreteras”.

El modelo morelense conecta la recolección municipal con el Centro Estatal de Economía Circular para la Transformación de Llantas y la Planta Tepetzingo de Cementos Moctezuma, donde el material procesado sirve como Combustible Derivado de Residuos para actividades industriales.

En Jiutepec, #Morelos, junto a la gobernadora @margarita_gs, visitamos el Centro Estatal para la Transformación de Llantas, fruto de la colaboración entre @Moctezuma_mx y municipios del estado. ♻️ Así construimos economía circular: menos residuos, más soluciones y bienestar. pic.twitter.com/dsCiQoUh95 — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) August 10, 2026

Bárcena explicó que la experiencia forma parte de la aplicación inicial de la Ley General de Economía Circular en el sector hulero. La Semarnat también prepara el reglamento que establecerá las reglas para ampliar este tipo de esquemas a otras partes del país.

“Realmente es un esfuerzo maravilloso de 13 municipios que ya están mandando sus llantas a esta empresa, Moctezuma, que además va a utilizar el subproducto que se genera del procesamiento de las llantas como combustible, eso es lo que buscamos, la circularidad”, afirmó la funcionaria.

José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, detalló que la nueva legislación prevé la creación de un organismo coordinador. Esa instancia deberá acordar con productores e importadores una cuota que cubra los costos relacionados con el traslado de neumáticos hacia centros de reciclaje.

Otro componente del proyecto recae en los ayuntamientos, debido a que concentran buena parte de las tareas relacionadas con la recolección de desechos. Jiutepec, Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán figuran entre las demarcaciones mencionadas durante la visita de trabajo, además de otras localidades que completan las 13 incorporadas al esquema.

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, llamó a los habitantes a entregar gratuitamente las llantas que permanezcan almacenadas en viviendas, establecimientos o espacios públicos para incorporarlas al circuito de aprovechamiento.

“Hacemos un llamado a toda la gente de Morelos que participe en este proyecto junto con sus municipios, entreguen las llantas que están en desuso para que podamos cuidar nuestro medio ambiente”, expresó.

La dimensión del desafío rebasa a los neumáticos. Bárcena señaló que México genera unas 140 mil toneladas de basura cada día, volumen que comparó con llenar 10 veces el Estadio Azteca en una sola jornada.

Con ese escenario, la Semarnat busca sustituir el esquema de extracción, consumo y desecho por uno que prolongue el aprovechamiento de materiales. El caso de Morelos coloca a los neumáticos como una de las primeras pruebas concretas de esa política y permitirá medir hasta dónde puede extenderse un mecanismo que vincula municipios, gobierno estatal y empresas.

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LMCT