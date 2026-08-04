Semarnat simplifica trámites para autorizaciones ambientales y forestales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales redujo de 10 a siete los trámites relacionados con autorizaciones de impacto ambiental y materia forestal, además de disminuir de 12 a cuatro los requisitos exigidos en cada procedimiento.
El ajuste, acordado con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca facilitar el cumplimiento de las normas y acelerar la revisión de proyectos presentados por particulares, organizaciones comunitarias, empresas y dependencias gubernamentales.
Entre las modificaciones figura la integración de las manifestaciones de impacto ambiental en modalidad particular. Las solicitudes para actividades con riesgo y sin él quedaron concentradas en el procedimiento SEMARNAT-04-002.
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Otra fusión reunió las evaluaciones regionales dentro de la clave SEMARNAT-04-003, que ahora contempla tanto obras altamente riesgosas como aquellas que no tienen esa clasificación.
También quedaron unificadas las solicitudes de exención y los avisos de no requerimiento de autorización. Ambos procesos formarán parte del trámite SEMARNAT-04-006.
Respecto a los permisos ya otorgados, la dependencia mantuvo los procedimientos para modificar obras, actividades, plazos o condiciones, así como para solicitar el cambio de titular. El aviso de desistimiento cambió su nombre por “Renuncia de la autorización en materia de impacto ambiental, sin haber iniciado obras o actividades”.
Las medidas también incluyen la recepción, evaluación y resolución de informes preventivos. Los cambios abarcan manifestaciones particulares y regionales, renuncias, exenciones, modificaciones de proyectos y transferencias de permisos.
Semarnat precisó que los ajustes aparecieron en el Diario Oficial de la Federación mediante acuerdos publicados el 25 de julio de 2025 y el 1 de abril de 2026. La dependencia sostuvo que la simplificación y posterior digitalización no comprometerán “la protección del derecho a un medio ambiente sano del pueblo de México”.
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LMCT