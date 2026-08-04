Semarnat simplifica trámites para autorizaciones ambientales y forestales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales redujo de 10 a siete los trámites relacionados con autorizaciones de impacto ambiental y materia forestal, además de disminuir de 12 a cuatro los requisitos exigidos en cada procedimiento.

El ajuste, acordado con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca facilitar el cumplimiento de las normas y acelerar la revisión de proyectos presentados por particulares, organizaciones comunitarias, empresas y dependencias gubernamentales.

Entre las modificaciones figura la integración de las manifestaciones de impacto ambiental en modalidad particular. Las solicitudes para actividades con riesgo y sin él quedaron concentradas en el procedimiento SEMARNAT-04-002.

TE RECOMENDAMOS: Publicadas en el DOF Amplían atribuciones para la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia

Otra fusión reunió las evaluaciones regionales dentro de la clave SEMARNAT-04-003, que ahora contempla tanto obras altamente riesgosas como aquellas que no tienen esa clasificación.

La #Semarnat simplificó trámites en materia de impacto ambiental y forestal para facilitar el cumplimiento de la normatividad y hacer más ágiles los procedimientos para comunidades, personas y proyectos de desarrollo en todo el país. 🌲



Con esta simplificación:

✅ Se integraron… pic.twitter.com/IBOvoAC758 — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) August 4, 2026

También quedaron unificadas las solicitudes de exención y los avisos de no requerimiento de autorización. Ambos procesos formarán parte del trámite SEMARNAT-04-006.

Respecto a los permisos ya otorgados, la dependencia mantuvo los procedimientos para modificar obras, actividades, plazos o condiciones, así como para solicitar el cambio de titular. El aviso de desistimiento cambió su nombre por “Renuncia de la autorización en materia de impacto ambiental, sin haber iniciado obras o actividades”.

Las medidas también incluyen la recepción, evaluación y resolución de informes preventivos. Los cambios abarcan manifestaciones particulares y regionales, renuncias, exenciones, modificaciones de proyectos y transferencias de permisos.

Semarnat precisó que los ajustes aparecieron en el Diario Oficial de la Federación mediante acuerdos publicados el 25 de julio de 2025 y el 1 de abril de 2026. La dependencia sostuvo que la simplificación y posterior digitalización no comprometerán “la protección del derecho a un medio ambiente sano del pueblo de México”.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT