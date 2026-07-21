Hacienda y Semarnat crean fondo de capital ambiental para promover inversiones sostenibles

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentaron el Fondo de Capital Ambiental para México que busca promover inversiones sostenibles con el sector privado, el objetivo es llegar a una recaudación de 10 millones de dólares que serán aportados mediante donaciones y créditos.

“El fondo permitirá articular recursos públicos, privados y multilaterales alrededor de una cartera común de proyectos. Esta colaboración permitirá sumar experiencias, conocimientos técnicos y capacidad de ejecución, ampliar la escala de los mismos y elevar la efectividad de los recursos disponibles. Quisiera subrayar que México se mantiene firme en sus compromisos ambientales bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP.

El funcionario resaltó que la secretaría que preside garantizará que las estructuras financieras sean sólidas y trazables, mientras que la Semarnat definirá las prioridades que se deben atender y CAF “contribuirá con la gestión fiduciaria, financiera y operativa”.

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▶️ En un trabajo coordinado y sin precedentes para 🇲🇽, @SEMARNAT_mx, @Hacienda_Mexico y @AgendaCAF crean el «Fondo de Capital Ambiental para México» con el fin de canalizar recursos para la conservación y restauración de nuestros ecosistemas; e implementar las acciones climáticas… pic.twitter.com/bq13yGoezL — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) July 21, 2026

Por su parte, Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, sostuvo que la meta es crear una política ambiental que sea compatible con el desarrollo económico, y con ese propósito surgió el Fondo de Capital Ambiental para México; además, adelantó que el CAF aprobó una “cooperación técnica no reembolsable” de 100 mil dólares para que se genere una cartera de proyectos bancables sobre economía circular y se articulen cadenas de valor.

“El fondo canalizará recursos mediante donaciones, créditos y otros esquemas de inversión hacia estas prioridades ambientales estratégicas”, indicó Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización y gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF.

Algunas de las prioridades ambientales para el Gobierno de México son la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, restauración de ecosistemas prioritarios, garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la acción climática, controlar la contaminación y avanzar en la descarbonización.

“El programa de Naciones Unidas para el medio ambiente documentó que casi 7.3 billones de dólares se dedicaban a dañar la naturaleza en lugar de rescatarla y solamente se invertía un dólar por cada billón de dólares para restaurarla. No, tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar esa mirada y lo que creo que estamos logrando con este fondo ambiental es cambiar la mirada y generar una nueva arquitectura o una arquitectura financiera que nos permita realmente lograr lo que queremos”, puntualizó Barcena Ibarra.

📢 #ComunicadoDePrensa



México presenta el Fondo de Capital Ambiental.



El mecanismo, propuesto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe,… pic.twitter.com/TxlMu2ybaP — Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 21, 2026

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LMCT