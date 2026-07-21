Precios del petróleo frenan su escalada

LOS PRECIOS del futuro del petróleo para septiembre mostraron una disminución tras la jornada de cotización de ayer, por lo que la mezcla de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) descendió 1.37 dólares o 1.63 por ciento en comparación con su cotización del domingo, para llegar a 82.48 dólares por barril, mientras que el Brent tuvo una baja de 1.53 dólares o 1.69 por ciento y llegó a los 89.22 dólares por tonel, con datos de Investing.com.

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Esta disminución en precios de los energéticos frena la escalada que mantuvieron de manera continua desde el pasado martes 14 de julio, luego que las acciones bélicas entre Irán y Estados Unidos se intensificaran, lo que resultó en el amague por parte del presidente Donald Trump de cobrar una cuota de 20 por ciento sobre cualquier mercancía a buques que transitaran por el estrecho de Ormuz, además de advertir que restablecería el bloqueo naval contra cualquier navío iraní.

Por su parte, el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación cerró en 78.92 dólares por barril, lo que significa un alza de 1.25 dólares o 1.61 por ciento, en comparación con la última cotización del crudo, cuando cerró en 77.67 dólares por barrica.

Aunque los precios de los energéticos internacionales mostraron disminuciones, Gabriela Siller Pagaza, directora del área de análisis económico de Grupo Financiero Banco Base, compartió que circula en medios información sobre un posible embargo marítimo por parte rebeldes hutíes en Yemen, contra Arabia Saudita, “sin especificar detalles”.

Ante el cierre parcial del estrecho de Ormuz por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Mandeb, ubicado aproximadamente entre cuatro mil y cuatro mil kilómetros de distancia y que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, es utilizado por Arabia Saudita como ruta alternativa para la exportación de petróleo, aunque este vía es controlada por Yemen.

“De materializarse el embargo anunciado por Yemen, podrían observarse presiones adicionales al alza sobre los precios de los energéticos. Lo anterior sigue representando un riesgo al alza para la inflación global”, especificó la directora analista de Banco Base.