SICT arranca modernización de carretera Bahía Asunción-Punta Prieta en Baja California Sur

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, supervisó el despliegue de la maquinaria sobre el tramo estatal.

Miles de familias en el norte de Baja California Sur verán mejorada su calidad de vida y conectividad con el arranque de las obras de modernización de la carretera Bahía Asunción-Punta Prieta; este proyecto, ubicado en el municipio de Mulegé, beneficiará directamente a más de 5,600 habitantes de la zona del Pacífico Norte.

La inversión inicial asciende a 145.56 millones de pesos mexicanos, destinada a transformar la infraestructura vial de la región; se espera que la construcción genere 145 empleos directos y 580 indirectos, dinamizando la economía local y ofreciendo oportunidades a los residentes.

Obras buscan “disminuir desigualdades”

El banderazo de inicio fue dado por Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y la presidenta municipal de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio; Esteva Medina destacó que estas obras buscan “disminuir desigualdades, hacer justicia y ayudar a quienes menos tienen”, reflejando un compromiso social con las comunidades más apartadas.

La estrategia trazada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, prioriza la conectividad en las rutas de mayor rezago geográfico. ı Foto: Especial.

La modernización de esta vía es crucial para el desarrollo social y económico del norte de la entidad; en su primera etapa, la SICT aportará 95.56 millones de pesos para intervenir siete kilómetros y construir cuatro vados; el gobierno estatal, por su parte, destinará 50 millones de pesos para 3.5 kilómetros adicionales, tres vados y la carpeta asfáltica.

Para el año 2026, la meta es atender 10.5 kilómetros de la carretera; los trabajos de este año incluyen terracerías, obras de drenaje con vados de concreto hidráulico, pavimentación y señalización.

Esta infraestructura mejorará sustancialmente la conectividad de la zona del Pacífico Norte, lo que es vital para el sector pesquero local; agilizará el traslado de productos hacia los mercados regionales, incrementando la competitividad comercial y abriendo nuevas oportunidades para los pescadores y sus familias.

Los contingentes operativos asignados por la SICT mantendrán las maniobras de pavimentación sobre la franja costera de Baja California Sur. ı Foto: Especial.

Se prevé que para 2027 se atiendan 18.96 kilómetros adicionales

Mirando hacia el futuro, se prevé que para 2027 se atiendan 18.96 kilómetros adicionales, incluyendo un ramal, para conectar de forma definitiva a la comunidad de Punta Prieta y consolidar este corredor vial.

El gobernador Castro Cosío agradeció el respaldo de la SICT y anunció la próxima entrega de dos trenes de pavimentación, uno para el norte y otro para el sur del estado, que se espera lleguen en agosto para reforzar el mantenimiento de las vías.

Estas acciones se enmarcan en el compromiso de la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de sumar esfuerzos para reducir el rezago en las vías de comunicación y llevar justicia social a las comunidades más alejadas del país, fortaleciendo la infraestructura nacional.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR