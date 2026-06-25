En el primer semestre del año, SICT da mantenimiento a 47 mil 913 km de la red carretera federal

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que a través del MegaBachetón 2026, en el primer semestre del año se ha dado mantenimiento a 47 mil 913 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Del total, en 45 mil 338 km se hicieron trabajos de conservación rutinaria y en 2,038 km se realizaron acciones de conservación periódica; además, 537 km de carpeta asfáltica fue renovada con los trenes de pavimentación y se atendieron 38 mil 274 baches.

La Dirección General de Conservación de Carreteras destacó que para estas labores se desplegaron a 16 mil 896 trabajadores, que a través de 816 cuadrillas recorren todo el territorio nacional, a fin de mantener en óptimas condiciones las carreteras federales libre de peaje.

En el caso de la conservación rutinaria cuyos trabajos consisten en bacheo, limpieza de cunetas, deshierbe, poda de maleza y retiro de escombros, en todo el país se han intervenido 122 mil 477 metros cuadrados y se han empleado 19 mil 719 toneladas de mezcla asfáltica.

La meta de 2026 es atender dos veces 45 mil 617 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje; la primera ronda ya fue concluida e inició la segunda.

En lo que respecta a la conservación periódica, se realizan acciones mayores para restaurar la calidad del pavimento, tales como reencarpetado, sellado de grietas además de reemplazo de señalamientos y rehabilitación de drenaje.

Hasta el mes de junio se han atendido 15 millones 285 mil metros cuadrados y se ha utilizado un millón 757 mil 775 toneladas de mezcla asfáltica, así como 3 mil 336 máquinas para realizar los trabajos.

Por otra parte, para optimizar los costos y agilizar el proceso de rehabilitación de las carreteras, con el uso de Trenes de Pavimentación se han atendido 537 kilómetros de carreteras federales, lo que equivale a 4 millones 027 mil 500 metros cuadrados y el uso de 4673 mil 163 toneladas de mezcla asfáltica.

En la actualidad la SICT cuenta con 20 trenes de pavimentación y las próximas semanas llegarán otros 11 con el propósito de dar cobertura a todos los estados del país; además como parte del MegaBachetón 2026 operan simultáneamente, por contrato, otros 382 trenes de pavimentación.

Cabe señalar que, en el MegaBachetón 2026 se invertirán 50 mil millones de pesos para rehabilitar más de 45 mil 500 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, mediante obras de bacheo y 18 mil km en obras de pavimentación.

De esta manera, la SICT refrenda su compromiso de garantizar la seguridad vial y atender la demanda ciudadana de contar con mejor infraestructura carretera.

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FGR