Saltan a escena cachitos 17 y 18 del Álbum Retro; conmemoran estadios 3 de Marzo de Guadalajara y el Universitario de Monterrey

A través del Sorteo Zodiaco Especial No. 1750 que se realizará el próximo domingo 28 de junio del presente año, esta semana se pusieron en circulación los billetes 17 y 18 del Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol 2026 que se editó en colaboración con Panini. Las piezas integran una colección que conmemora la historia de la máxima fiesta del balompié mundial y celebran a dos recintos mexicanos de talla mundialista.

El billete 17 rinde homenaje al estadio 3 de Marzo ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara -en el estado de Jalisco- que fue sede de tres partidos de México 1986, albergando a equipos como España, Irlanda del Norte, Portugal, entre otros. Mientras que el billete número 18, reconoce al estadio Universitario edificado en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, mejor conocido como El Volcán, que además de contar con memorables encuentros, marcó la historia en el Mundial del 86 porque fue en este recinto donde se popularizó “la ola” ambienta por la afición mexicana.

De esta manera el álbum retro que se distribuye de manera gratuita y que ha recuperado escenas históricas inolvidables está llegando a la recta final. Aún estás a tiempo de combinar la pasión del coleccionismo con la fiesta global deportiva de la que México es uno de los tres países sede, además, puedes ganar grandes premios.

Los cachitos 17 y 18 ya están disponibles en los puntos de venta autorizados de Lotería Nacional en todo el país, y a través de canales electrónicos en miloteria.mx y en la App MiLotería. Ya falta poco para que llegue a su fin esta memorable colección ¡que no se quede incompleta!

Te puede interesar

- Invictos: 9 de 9

- Sismos dejan estela de muerte en Venezuela

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR