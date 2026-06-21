Los gemelos secretos del Rey Bestia: ¿Dónde ver la serie viral animada?

Los gemelos secretos del Rey Bestia es una serie en formato vertical que fue animada con ayuda de la inteligencia artificial. La historia de Jane y sus pequeños hijos ha cautivado al público en los últimos días.

Descubre de qué trata y dónde ver esta producción.

¿De qué trata Los gemelos secretos del Rey Bestia?

Hace siete años, Jane cayó al Abismo de Bestias Demoníacas por culpa de la familia de Darius. El accidente la dejó ciega, marcada y completamente abandonada.

Lejos de todos, sobrevivió en secreto y crió sola a sus gemelos, mitad humanos y mitad dragones. Para protegerla, los niños robaron el Pasador de Hueso de Dragón, pero su acción desató la furia de Darius.

Sin saber que eran sus propios hijos, él los condenó y decidió castigar también a Jane. La arrojó a la prisión de agua, un lugar cruel y sin salida.

Allí, Jane enfrenta el dolor de la traición y la desesperación, mientras sus gemelos luchan por sobrevivir y demostrar que la sangre que corre por sus venas no merece ser destruida.

Los gemelos secretos del Rey Bestia ı Foto: Especial

Los gemelos secretos del Rey Bestia: ¿Dónde ver la serie viral?

Los gemelos secretos del Rey Bestia forma parte del catálogo de NetShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque fue producida originalmente en inglés, NetShort publicó una versión con subtítulos en español y recientemente lanzó una edición doblada al español.

Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, los primeros cinco episodios están disponibles sin costo.

También te recomendamos buscar en TikTok, donde los fans de las series en formato vertical publican capítulos o resúmenes de Los gemelos secretos del Rey Bestia.

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