Oasis ya llegó a Netflix. La serie española se desarrolla en un resort de lujo en Tenerife, a donde un grupo de jóvenes acuden para relajarse, pero la situación da un giro de 180 grados cuando una desaparición desata una dura investigación policial que pone a todos contra las cuerdas.

La producción de Bambú Producciones fue creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta, Javier Chacártegui, David Orea y Ricardo Jornet.

Descubre de qué trata esta serie que se mantiene en el top de reproducciones de la plataforma de Netflix y conoce a los actores y actrices que forman parte de la historia.

¿De qué trata Oasis?

Oasis se desarrolla en el resort vacacional más lujoso de España, en Tenerife, un paraíso reservado para familias adineradas con playas privadas y seguridad impenetrable.

Todo cambia cuando una joven desaparece misteriosamente y la policía confina el complejo, prohibiendo entradas y salidas. En ese ambiente de lujo, cada huésped y empleado se convierte en sospechoso.

Las vacaciones idílicas terminan manchadas de sangre, traición y secretos revelados.

Póster de 'Oasis', serie disponible en Netflix ı Foto: X @NetflixES

Oasis: Este es el reparto de la serie de Netflix

Las actrices y actores que conforman el reparto de Oasis, son:

Ana Garcés como Helena, trabajadora del resort y pieza clave en la investigación.

Tomy Aguilera como Dani, involucrado en los hechos y relacionado con Celia.

Victoria Kantch como Celia, hija del gerente del resort.

Berta Castañé como Maca, una joven caprichosa y controladora.

Manel Duarte como Pablo, novio de Maca, dispuesto a todo para protegerse o satisfacer sus deseos.

Ada Molina como Sofía, parte del grupo de jóvenes protagonistas de Oasis .

Álex Mola como Jaén.

Candela Méndez como Alicia.

Laura Simón como Laura.

Jan Buxaderas como Oliver.

Amanda Palomino como Leo.

Blas Polidori como Jon.

Paco Tous como subinspector Ginés, encargado de la investigación policial.

Verónica Sánchez como inspectora Ortega, compañera de Ginés.

Tráiler de Oasis, la serie española de Netflix

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Oasis, ya disponible en Netflix.

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