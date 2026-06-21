El histrión Sam Worthington y la actriz Britt Lower en la serie 'Te encontraré'

Netflix incluyó en su catálogo de adaptaciones la serie Te encontraré (I Will Find You), basada en la novela homónima de Harlan Coben. Se trata de un thriller de misterio y crimen que combina drama familiar, conspiraciones y giros inesperados.

Desde las primeras horas de su estreno, la historia captó la atención de miles de personas en todo el mundo, quienes se preguntan ¿quiénes integran el reparto de esta producción? Por eso, en La Razón te contamos quién es quién.

Te encontraré: Reparto de la serie de Netflix

La nueva serie de Netflix cuenta con la participación de actores y actrices de talla internacional que, con su talento, mantienen al público enganchado a esta historia de misterio. Ellos son:

Sam Worthington como David Burroughs, un padre que es encarcelado injustamente por el asesinato de su hijo Matthew.

Britt Lower como Rachel Mills, periodista y excuñada de David, quien nunca creyó en su culpabilidad.

Milo Ventimiglia como Hayden Payne, un filántropo de Boston y expareja de Rachel.

Logan Browning como Sarah Greer, agente del FBI encargada de perseguir a David.

Chi McBride como Max Williams, un agente federal experimentado.

Erin Richards como Cheryl Burroughs, exesposa de David y madre de Matthew.

Jonathan Tucker como Adam Mackenzie, amigo de la infancia de David y policía.

Te encontraré también incluye las participaciones especiales de Madeleine Stowe, Clancy Brown y Aaron Ashmore.

Póster de la serie 'Te encontraré' ı Foto: X @NetflixLAT

¿Te encontraré ya está disponible en Netflix?

La serie Te encontraré se estrenó el jueves 18 de junio y está disponible en Netflix a nivel mundial. Consta de 8 capítulos, cada uno de entre 35 y 47 minutos, por lo que la historia es perfecta para armar un maratón de fin de semana.

Te encontraré sigue a David Burroughs, un hombre que, tras cinco años de estar en la cárcel por asesinar a su hijo, recibe una fotografía que sugiere que el niño, Matthew, sigue vivo.

Este hallazgo lo impulsa a escapar y emprender una peligrosa misión para demostrar su inocencia y descubrir la verdad detrás de una conspiración que involucra agentes federales y familias influyentes.

Tráiler de Te encontraré, la nueva serie de Netflix:

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