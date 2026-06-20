La casa del dragón 3: Fecha y hora de estreno, capítulos, elenco...

Tras dos años del estreno de la segunda temporada, La casa del dragón regresa a la pantalla para continuar con la épica historia de la Danza de los Dragones, el conflicto que divide a la dinastía Targaryen.

Entre los protagonistas que vuelven destacan Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Aegon II, quienes encabezan los bandos enfrentados en una guerra civil que podría ser la más sangrienta y espectacular de todas.

Conoce cuándo y a qué hora se estrena la temporada 3 de la serie, el calendario de capítulos, el elenco y el tráiler final de La casa del dragón de HBO Max.

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La casa del dragón 3: ¿Cuándo y a qué hora se estrena?

La tercera temporada de la serie La casa del dragón se estrena el domingo 21 de junio a las 19:00 horas (centro de México), al mismo tiempo que en Estados Unidos. Los episodios estarán disponibles en HBO y la plataforma Max y se estrenará un capítulo cada semana.

Calendario de episodios:

Episodio 1: 21 de junio

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

Elenco de La casa del dragón 3

El elenco confirmado por HBO para esta temporada 3 de La casa del dragón, es:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Tom Glynn como Carney–Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen

Harry Collett como Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia como Baela Targaryen

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen

Steve Toussaint como Corlys Velaryon

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

Matthew Needham como Larys Strong

Sonoya Mizuno como Mysaria

Tráiler final de La casa del dragón 3

Si aún no lo has visto, a continuación, te compartimos el último tráiler de La casa del dragón temporada 3, publicado por HBO Max.

FINAL TRAILER. The throne knows no mercy. #HouseoftheDragon Season 3 premieres June 21 on @HBOMax pic.twitter.com/dvswfjqZ89 — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 29, 2026

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