La casa del dragón 3: Fecha y hora de estreno, capítulos, elenco...

Tras dos años del estreno de la segunda temporada, La casa del dragón regresa a la pantalla para continuar con la épica historia de la Danza de los Dragones, el conflicto que divide a la dinastía Targaryen.
Entre los protagonistas que vuelven destacan Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Aegon II, quienes encabezan los bandos enfrentados en una guerra civil que podría ser la más sangrienta y espectacular de todas.
Conoce cuándo y a qué hora se estrena la temporada 3 de la serie, el calendario de capítulos, el elenco y el tráiler final de La casa del dragón de HBO Max.
Jujutsu Kaisen lanza tráiler de la temporada 4 y anuncia a su nuevo director
La casa del dragón 3: ¿Cuándo y a qué hora se estrena?
La tercera temporada de la serie La casa del dragón se estrena el domingo 21 de junio a las 19:00 horas (centro de México), al mismo tiempo que en Estados Unidos. Los episodios estarán disponibles en HBO y la plataforma Max y se estrenará un capítulo cada semana.
Calendario de episodios:
- Episodio 1: 21 de junio
- Episodio 2: 28 de junio
- Episodio 3: 5 de julio
- Episodio 4: 12 de julio
- Episodio 5: 19 de julio
- Episodio 6: 26 de julio
- Episodio 7: 2 de agosto
- Episodio 8: 9 de agosto
Elenco de La casa del dragón 3
El elenco confirmado por HBO para esta temporada 3 de La casa del dragón, es:
- Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen
- Matt Smith como Daemon Targaryen
- Olivia Cooke como Alicent Hightower
- Tom Glynn como Carney–Aegon II Targaryen
- Ewan Mitchell como Aemond Targaryen
- Harry Collett como Jacaerys Velaryon
- Bethany Antonia como Baela Targaryen
- Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen
- Steve Toussaint como Corlys Velaryon
- Fabien Frankel como Ser Criston Cole
- Matthew Needham como Larys Strong
- Sonoya Mizuno como Mysaria
Tráiler final de La casa del dragón 3
Si aún no lo has visto, a continuación, te compartimos el último tráiler de La casa del dragón temporada 3, publicado por HBO Max.
Puedes leer:
- House of the Dragon: Final de la segunda temporada explicado y la aparición de Daenerys Targaryen
- ¿De qué murió Michael Patrick, actor de Game of Thrones?
- El spin-off de Game of Thrones y Carrie marcan el rumbo del 2026
- Así luce Belinda en las primeras imágenes oficiales de ‘Carlota’, la serie de HBO Max