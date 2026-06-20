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La casa del dragón 3: Fecha y hora de estreno, capítulos, elenco...

A dos años del estreno de la temporada 2 de la serie, los Targaryen regresan a la pantalla; la historia vuelve recargada de sangre y venganza

La casa del dragón 3
La casa del dragón 3 Foto: Captura de pantalla X @hbomax
Por:
Martha Díaz

Tras dos años del estreno de la segunda temporada, La casa del dragón regresa a la pantalla para continuar con la épica historia de la Danza de los Dragones, el conflicto que divide a la dinastía Targaryen.

Entre los protagonistas que vuelven destacan Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Alicent Hightower y Aegon II, quienes encabezan los bandos enfrentados en una guerra civil que podría ser la más sangrienta y espectacular de todas.

Conoce cuándo y a qué hora se estrena la temporada 3 de la serie, el calendario de capítulos, el elenco y el tráiler final de La casa del dragón de HBO Max.

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La casa del dragón 3: ¿Cuándo y a qué hora se estrena?

La tercera temporada de la serie La casa del dragón se estrena el domingo 21 de junio a las 19:00 horas (centro de México), al mismo tiempo que en Estados Unidos. Los episodios estarán disponibles en HBO y la plataforma Max y se estrenará un capítulo cada semana.

Calendario de episodios:

  • Episodio 1: 21 de junio
  • Episodio 2: 28 de junio
  • Episodio 3: 5 de julio
  • Episodio 4: 12 de julio
  • Episodio 5: 19 de julio
  • Episodio 6: 26 de julio
  • Episodio 7: 2 de agosto
  • Episodio 8: 9 de agosto

Elenco de La casa del dragón 3

El elenco confirmado por HBO para esta temporada 3 de La casa del dragón, es:

  • Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen
  • Matt Smith como Daemon Targaryen
  • Olivia Cooke como Alicent Hightower
  • Tom Glynn como Carney–Aegon II Targaryen
  • Ewan Mitchell como Aemond Targaryen
  • Harry Collett como Jacaerys Velaryon
  • Bethany Antonia como Baela Targaryen
  • Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen
  • Steve Toussaint como Corlys Velaryon
  • Fabien Frankel como Ser Criston Cole
  • Matthew Needham como Larys Strong
  • Sonoya Mizuno como Mysaria

Tráiler final de La casa del dragón 3

Si aún no lo has visto, a continuación, te compartimos el último tráiler de La casa del dragón temporada 3, publicado por HBO Max.

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