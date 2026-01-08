El spin-off de Game of Thrones y Carrie marcan el rumbo del 2026

El 2026 ya está en marcha y la industria audiovisual vive uno de sus calendarios más ambiciosos de la última década. Las plataformas han dejado claro que el año estará dominado por franquicias consolidadas, adaptaciones literarias de alto perfil, regresos muy esperados y nuevas apuestas que combinan espectáculo, prestigio y estrellas internacionales.

HBO Max inaugura la temporada fuerte con El caballero de los siete reinos, el nuevo spin-off del universo de Game of Thrones, que se estrena el próximo 18 de enero. Basada en los relatos de “Dunk y Egg”, la serie expande Westeros desde una escala más íntima, pero con la misma ambición épica que convirtió a la franquicia en un fenómeno global. A esta producción se suma el regreso de Euphoria con su tercera temporada, confirmada para algún punto de 2026.

Bridgerton (temporada 4) Dirección: Tom Verica Estreno: 29 de enero Plataforma: Netflix ı Foto: Especial

El Dato: A nivel de universos de cómic, HBO Max suma Lanterns, serie centrada en los Linternas Verdes Hal Jordan y John Stewart.

Netflix vuelve a apostar por el evento seriado con la cuarta temporada de Bridgerton, que se estrenará en dos bloques: el primero el 29 de enero y el segundo el 26 de febrero. El drama romántico de época sigue siendo uno de los pilares de la plataforma y encabeza nuevamente la conversación mundial. Ese mismo servicio de streaming lanza Orgullo y prejuicio, nueva adaptación de la novela de Jane Austen, y La edad de la inocencia, basada en la obra de Edith Wharton, ambas sin fecha exacta, pero programadas para la primera mitad del año.

Carrie Dirección: Mike Flanagan Estreno: Marzo Plataforma: Prime Video ı Foto: Especial

Dentro de su estrategia de franquicias, Netflix también mantiene vivo el universo de La casa de papel con Berlín y la dama del armiño, segunda temporada del spin-off protagonizado por Pedro Alonso, que llegará el 15 de mayo y trasladará la acción a Sevilla con un nuevo golpe maestro. A esto se suma la expansión de Stranger Things con un proyecto animado ya confirmado.

El terror ocupa un lugar clave en 2026 con Carrie, adaptación seriada del clásico de Stephen King, dirigida por el estadounidense Mike Flanagan, la cual se estrena en marzo próximo por la pantalla de Prime Video. La historia regresa al bullying, la represión religiosa y la violencia juvenil desde una mirada contemporánea.

Scarpetta Dirección: David Gordon Green Estreno: 11 de marzo Plataforma: Prime Video ı Foto: Especial

Prime Video también presenta Spider-Noir en abril, una reinterpretación oscura del universo Spider-Man ambientada en los años 30 y protagonizada por Nicolas Cage. La serie apuesta por el cine negro, un tono adulto y una narrativa más introspectiva, alejándose del perfil familiar del superhéroe tradicional. Además, ofrecerá drama y suspenso de alto perfil con Scarpetta, protagonizada por la reconocida actriz Nicole Kidman.

Marvel vuelve a ocupar un lugar central en el calendario. Disney+ estrena Wonder Man el 28 de enero de 2026, una de las primeras series de la fase seis, y prepara para finales del año Vision Quest, cierre de la trilogía iniciada con WandaVision y Agatha. Paralelamente, Ahsoka regresa con su segunda temporada, expandiendo el universo de la saga de Star Wars y profundizando en el legado Jedi dentro del canon moderno. Además, ofrecerá drama y suspenso de alto perfil con Scarpetta, protagonizada por Nicole Kidman.

American Love Story Dirección: Ryan Murphy Estreno: 14 de febrero Plataforma: Disney+ ı Foto: Especial

Por su parte, Apple TV+ traerá El cabo del miedo, nueva versión del clásico encabezada por Javier Bardem, Patrick Wilson y Amy Adams. Están confirmadas para este año la segunda temporada de Hijack y la tercera de Teherán.

El calendario internacional se completa con títulos como American Love Story, de Ryan Murphy, que se estrena el 14 de febrero y recrea el romance entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette; Lucky, el regreso de Anya Taylor-Joy a las series; Ardora, producción española con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez; Young Sherlock, reinterpretación juvenil del detective creada por el británico Guy Ritchie.

El bloque latinoamericano también gana peso. HBO Max confirma nuevas temporadas de Como agua para chocolate y prepara Doña Beja.