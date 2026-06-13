Sigue la batalla por la Casa del Poeta

EDITORES, poetas y vecinos de la Casa del Poeta Ramón López Velarde se manifestaron el viernes en la sede ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México para rechazar la transformación del recinto en la Casa de las Palabras. La protesta surgió a raíz de que la titular de la Secretaría de Cultura de la capital, Ana Francis Mor, anunciara integrar el “primer cabaret público” de la ciudad, decisión que los defensores señalan es una afrenta a la identidad del inmueble.

La comunidad literaria afirma que defiende el legado del decreto de expropiación del inmueble de 1988. El Gobierno de la Ciudad rescató esta casona gracias a la iniciativa de escritores fundamentales como Carlos Pellicer, José Emilio Pacheco y Víctor Sandoval. Este mandato legal establece que la literatura y la poesía constituyen el único objeto de utilidad pública del sitio, el cual es Monumento Artístico e Histórico por el INAH y el INBAL. Actualmente, el recinto resguarda las bibliotecas de Salvador Novo y Efraín Huerta, tesoros bibliográficos que los manifestantes buscan proteger de cualquier uso comercial o recreativo ajeno a las letras.

El Dato: El recinto, además de las bibliotecas, resguarda el fondo Tercer Fondo Editorial y un archivo audiovisual.

El Comité en Defensa de la Casa del Poeta presentó un pliego petitorio de doce puntos —dirigido a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada— para detener lo que consideran una reconversión unilateral del espacio. El colectivo demanda la restitución del nombre original, que se mantenga la vocación original del lugar, y la cancelación del programa de cabaret y espectáculos masivos. Asimismo, solicitan la destitución del director de la Casa del Poeta, Andrés Carreño y la preservación del Café-Bar Las Hormigas.

También se exige garantizar la gratuidad para proyectos editoriales independientes, transparentar el presupuesto de las recientes remodelaciones en el lugar e instalar un Consejo Consultivo Comunitario con voz y voto, así como una mesa de diálogo pública, entre otras.