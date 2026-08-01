México Canta presenta a semifinalistas

LA TITULAR de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, presentó oficialmente en un evento realizado en el Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec a los siete semifinalistas nacionales de México Canta 2026, quienes se unen a siete jóvenes mexicoestadounidenses seleccionados previamente. En total, 14 talentos avanzan en este concurso binacional que busca impulsar la riqueza de la música mexicana a través de mensajes que se alejen de la apología de la violencia.

“Para nosotros los jóvenes son prioritarios en una política integral de atención y la música cruza fronteras. No se trata de prohibir las narrativas de la música, porque no creemos en eso, la Presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo) no cree que el prohibir sea el camino, yo tampoco lo considero. Se trata de generar otro tipo de posibilidades y que cada uno sea libre de escoger lo que quiera”, expresó la funcionaria ayer en la ceremonia.

El Tip: La convocatoria estuvo dirigida a intérpretes, compositores y agrupaciones mexicanas y mexicoamericanas.

Los seleccionados de territorio mexicano son Belle La Malixita (Yucatán), Luna López (Morelos), Bryan Soto (Estado de México), Grecia Delgado (Nuevo León), Milán Morales (Coahuila), Emiliano Macías (Jalisco) y Fátima Cuevas (Nuevo León). Estos jóvenes, elegidos entre más de 16 mil aspirantes, contarán con el respaldo del Consejo Mexicano de la Música y fueron apadrinados en la presentación por artistas como El Yaki y Snow Tha Product.

TE RECOMENDAMOS: Entrevista Bi Gan aboga por el poder de los sueños a través del cine en Resurrection

La siguiente etapa del certamen México Canta 2026 tendrá lugar en Los Ángeles, California, el 23 de agosto, seguida de una segunda semifinal en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa, el 31 de agosto. La gran final se celebrará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

La persona ganadora, además de grabar un disco, tendrá el honor de abrir el festejo de la Independencia de México, el 15 de septiembre, en el Zócalo capitalino.