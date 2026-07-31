Revisitan los bailes como escenario político y social

EL 13 DE FEBRERO de 1869, en el inmueble que hoy alberga el Foro Valparaíso en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tuvo lugar el baile inaugural del Casino Español. Un evento en el que el país buscaba mostrarse como una nación próspera y adecuada para la inversión extranjera. Este acto es el punto de partida de la exposición Invitación al baile: arte y espectáculo en el México del siglo XIX, que estará en este recinto hasta el 18 de octubre.

“En ese baile estuvo de invitado de honor Benito Juárez y dio un mensaje muy interesante, que lo rescatamos como eje para entender y posicionar a estos bailes como una estrategia política. Por un lado, se está confirmando la burguesía, pero por el otro, México está llamando a las naciones. Benito Juárez está llamando a la inversión extranjera, que vean que México es un lugar en donde sí se puede trabajar, en donde se pueden desarrollar negocios, y vamos a escuchar ese discurso a lo largo de todos los bailes”, comentó a La Razón Mariana Rubio de los Santos, quien, junto con Alivé Piliado Santana, estuvo a cargo de la curaduría de toda la muestra.

Destacó además que los bailes funcionaron “como una estrategia de consolidación política para mostrar a México comouna nación muy moderna”.

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La exhibición reúne 61 piezas de pintura, grabado, fotografía, arte decorativo e indumentaria, a través de las cuales el público puede hacer un recorrido por las manifestaciones artísticas y sociales relacionadas con los bailes celebrados en los principales palacios civiles de la capital del país durante el siglo XIX y los años finales del Porfiriato. Se explora la arquitectura de los sitios destinados a estas celebraciones, retratos de quienes formaron parte de éstas y los códigos sociales que existían.

“Tenemos una sección de retratos y de espejos que empieza a mostrar cómo se pintaba a estos personajes. También está el retrato de Margarita Ruelas, la hermana de Julio Ruelas, este artista del siglo XX. Hacia la tercera sección se exhiben tres vestidos que pertenecieron a una mujer de la corte Carlota, tres vestidos de época de mediados del siglo XIX, que hablan no solamente de la gestión de la moda, sino también de la importancia de las mujeres. Tenían como toda esta influencia no política, tal vez escrita, pero superimportante dentro de estos ritos de sociabilidad que existían en ese momento”, resaltó Alivé Piliado Santana.

De las mujeres que formaron parte de esos bailes está Carmen Romero Rubio, la segunda esposa de Porfirio Díaz, y el papel que jugó en el baile del Centenario de la Independencia de México.

“Carmen Romero Rubio formó una parte muy importante en los festejos del centenario. Tenemos su retrato femenino, así como el de la hija de Porfirio Díaz con indumentaria para un baile de disfraces”, comentó la curadora.

En la muestra también se reflejan las críticas que se hacían en aquella época en torno a estas celebraciones, pues también se busca que los visitantes vean estos bailes desde diversas perspectivas.

La exposición termina en 1910, justo con el quiebre de la Revolución. De estas críticas que se hacían, también se exhiben caricaturas políticas de la época.

Invitación al baile

Cuándo: Hasta el 18 de octubre

Dónde: Foro Valparaíso (Venustiano Carranza 60 e Isabel la Católica 44, Centro Histórico)

Horarios: Miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00 horas

Entrada libre