Analizan la frontera en encuentro de arte chicano

LA FRONTERA, la migración, las identidades y activismos son algunos temas que se revisan en el Encuentro Internacional de Arte Chicanx, que hasta el 1 de agosto reúne a figuras que han tenido una vinculación con este movimiento artístico, como Alice Bag, Beatriz Cortez, Chaz Bojórquez, Daniela Lieja, Graciela Iturbide, Luis J. Rodríguez, Rita Gonzalez y Sayak Valencia, entre otras .

“Buscamos generar diálogos, sobre todo porque pasamos un contexto superimportantísimo a nivel de migración, un contexto con muchas tensiones, con muchos actos brutales, policiacos, en los que nuevamente vemos una oleada de odio, que se busca crear muros cuando durante mucho tiempo se ha visto que los muros básicamente no funcionan”, externó en entrevista con La Razón Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes.

El Tip: La entrada a los conversatorios es libre. El costo de las funciones del ciclo de cine en Cineteca Nacional es de $70.

El encuentro, que tiene como sedes la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y la Cineteca Nacional, incluye conversatorios y un ciclo de cine. Hoy, Rita Gonzalez, jefa del Departamento de Arte Contemporáneo del Los Angeles County Museum of Art (LACMA); Sayak Valencia, doctora en Filosofía, y Luis J. Rodríguez, escritor y activista, ofrecen la charla Curaduría, escritura e imaginación política, y Chaz Bojórquez, pionero del grafiti, hablará con Said Dokins en ¡Y qué! Escribir, ocupar, reivindicar!

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“Chaz es un ejemplo muy interesante de cómo lograr insertar en espacios museísticos una expresión urbana como el grafiti. Él estudió caligrafía china, también tiene referencias de tipografías cholas”, compartió Joshua Sánchez.