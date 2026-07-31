Alberto Castro Leñero busca generar experiencias

La idea de que el arte salga del museo y dialogue con millones de personas es hoy una de las mayores obsesiones de Alberto Castro Leñero. Mientras inaugura Entreredes, una exposición que reúne más de 30 obras realizadas entre 1994 y 2026 en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, el creador también busca concretar uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: instalar tres esculturas monumentales en la glorieta de la estación Insurgentes del Metro. El plan ya fue aprobado por las autoridades, pero aún requiere reunir alrededor de dos millones de pesos mediante una empresa que participe a través de estímulos fiscales.

“Para mí es muy importante que las piezas estén en el espacio público”, afirmó el artista durante la presentación de la muestra. “El arte en la calle, el arte en la rueda del Metro, es algo increíble por la afluencia de personas que hay; millones de personas pasan ahí”, destacó.

El Dato: Es la primera vez que Red Cox se presenta completa. La serie de diez pinturas sobre fondo rojo fue desarrollada durante años.

La exposición, que abrirá al público del 1 de agosto al 27 de septiembre con entrada libre, no pretende ser una retrospectiva convencional. Castro Leñero explicó que concibió el recorrido como una sola pieza donde pintura, escultura y grabado establecen relaciones constantes.

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“Lo que me interesaba era habitar el espacio de la galería y crear un cuerpo único de obra”, señaló. “Toda la exposición es una sola obra hecha con varios pedacitos de diferentes obras de varios años”.

Lejos de organizar las piezas por fechas, el artista construyó distintos núcleos donde conviven trabajos recientes con otros creados hace más de tres décadas. El concepto de la red funciona como el hilo conductor que enlaza materiales, formas y preocupaciones plásticas.

Alberto Castro Leñero, junto a Felipe Leal, del Seminario de Cultura Mexicana. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

“Entreredes es crear relaciones entre las obras; la exposición es como un tejido”, resumió.

Uno de los ejes principales es Red Cox, una serie abstracta integrada por diez cuadros de intenso fondo rojo en la que experimenta con manchas, gestos y trazos. Aunque aparecen figuras humanas y retratos, el creador insiste en que el verdadero sentido está en el conjunto.

“Si cambio el orden de los cuadros, puede sugerir diferentes cosas”, explicó. “Lo importante es el diálogo entre todas las piezas”.

En otras salas aparecen esculturas geométricas, maquetas arquitectónicas y pinturas de gran formato que reflejan una investigación constante sobre el espacio y el movimiento. Esa búsqueda también se relaciona con la violencia cotidiana y el aparente caos urbano.

Castro Leñero reconoce que su interés ya no sólo está en producir objetos artísticos, sino en generar experiencias colectivas. Por ello insiste en llevar sus esculturas fuera de los recintos culturales.

Por otra parte, el proyecto para el Metro Insurgentes, titulado Sistema circular, contempla tres grandes estructuras metálicas distribuidas en la glorieta. Cada una representará una dimensión distinta de la vida contemporánea: un elemento de carácter totémico vinculado con lo espiritual; una figura inspirada en un dron, como referencia a la vigilancia y la tecnología; y una tercera escultura relacionada con el cuerpo y el movimiento.

“Quiero plantear un sistema para que la gente se encuentre con él. Que ese sistema pueda dar contención a la presencia de las personas”, explicó.

Aunque la propuesta ya obtuvo el visto bueno institucional, el siguiente paso depende del financiamiento. “Tenemos una parte, pero falta otra. Necesitamos conseguir una empresa que apoye el proyecto para lograr el monto”, concluyó.

Mientras ese objetivo se concreta, Entreredes funciona como una síntesis de 30 años de exploración artística y de principios.