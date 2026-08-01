Bi Gan aboga por el poder de los sueños a través del cine en Resurrection

Después de asombrar a muchos en diversos encuentros cinematográficos a lo largo del mundo, la producción china Resurrection, a cargo del visionario director Bi Gan, llegó a cines mexicanos. Se trata de la historia de un monstruo, fascinado por los sueños en una realidad alternativa y distópica en la que la humanidad ha perdido por completo la capacidad de soñar, que está a la deriva y, mientras se aferra a lo que nadie más puede ver, la criatura se encuentra a una mujer que posee el raro don de percibir esas visiones tal como son.

El cineasta chino habló con La Razón acerca de su cinta y de cómo ésta evoca en la pantalla un mundo onírico que como espectadores nos invita a soñar también, al igual que el peculiar personaje principal, en la posibilidad de renacer mientras somos testigos de lo que pasa desde un lugar en el que ya no hay sueños. “Desde mi percepción subjetiva, el mundo es así como se refleja en la película, entonces simplemente creé esta obra a partir de esa sensación”, afirmó el realizador.

El Tip: El reparto está integrado por los actores Jackson Yee y Mark Chao, así como por las actrices Li Gengxi y Shu Qi. La cinta dura 150 minutos y es clasificación B15.

Bi Gan expresó también que ese mundo distópico que creó, en el que ya nadie sueña, surgió a partir de su creencia de que “en esta época, la exploración de los sueños es mucho menor que en el pasado, quizá porque hemos inventado muchas herramientas para conectarnos con el mundo”, algo que en su opinión impide además que nuestra imaginación vaya más allá, justo como si, al igual que sus personajes, no nos interesara ya lo que hay alrededor de la capacidad de soñar.

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Por su peculiar estructura narrativa, esta cinta en realidad se siente como si se tratara de muchas películas sucediendo a la vez, pues se incorporan distintos elementos de varios géneros y subgéneros cinematográficos como lo son la ciencia ficción, el mudo, la fantasía, el terror, el romance, el thriller y el bélico, entre otros más. Al mismo tiempo, aparecen personajes que van de los gánsteres a los vampiros.

El Dato: Este filme es el tercero del director chino. Los otros son Kaili Blues (2015) y Long Day’s Journey into Night (2018).

Sobre cómo le resultó combinar tantas cosas para contar una historia que puede ser tomada también por su naturaleza como una auténtica carta de amor al cine, el realizador señaló de manera concisa que “esta película funciona como una experiencia que, en sí misma, es como soñar para luego despertar en medio de una inherente sensación de caos”.

Otro reto fue combinar diferentes estilos visuales en secuencias que tienen estéticas propias y distintivas para otorgarle cada parte de la cinta su propia identidad visual única. El director y coguionista confesó que desde el proceso de escritura, y posteriormente durante el rodaje, “la dificultad radicaba en que mi propósito no era reproducir esa estética, sino encontrar, dentro de las características estéticas de esa época, un sentido narrativo que evocara en el público una resonancia y un recuerdo de ese tiempo”, explicó.

Al tener en sus manos una producción ambiciosa con la finalidad de contar una historia original que es en esencia hermosa, “la parte más desafiante de hacer esta película fue el querer hacer, hoy en día, una película de esta manera”, compartió Bi Gan, refiriéndose también al dedicado proceso artesanal para crear el mundo que quería crear y transmitir al público la sensación de que ése mundo era real.

Para cerrar la entrevista, el director comentó que lo que más satisfacción le dio el hacer esta cinta fue el hallar a un público. “Aunque puede llegar a ser algo difícil de interpretar, ha podido encontrar a sus espectadores, que han conectado con ella en distintas partes del mundo”, algo que se ha dado igualmente en México tras su estreno. La cinta puede verse en Cine Tonalá, CDMX.