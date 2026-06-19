Jujutsu Kaisen lanza tráiler de la temporada 4 y anuncia a su nuevo director

Se ha revelado el primer tráiler de la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen, que abordará la segunda parte del arco de El Viaje a la Extinción y nos mostrará lo que ocurre después del ingreso de los protagonistas al Juego del Sacrificio.

El primer adelanto fue revelado durante el 15 aniversario del estudio de animación MAPPA, encargado de hacer realidad al anime de acción. El avance nos deja ver algunas de las escenas más impactantes que ocurrirán en esta historia.

¿De qué tratará la cuarta temporada de Jujutsu Kaisen?

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen finalizó con el espectacular combate de Yuta Okkotsu con algunos de los hechiceros reencarnados y maldiciones más poderosas de la serie.

Ahora, podemos ver nuevos enfrentamientos que incluirán la animación de algunas de las técnicas malditas más esperadas por los fans, incluyendo las de la pelea entre Kinji Hakari y Hajime Kashimo.

Asimismo, veremos combates épicos que marcarán el destino de los personajes. El propio tráiler nos recuerda el pacto entre el Rey de las Maldiciones, Sukuna e Itadori donde podría tomar posesión de su cuerpo por un minuto, detalle crucial en lo que veremos a continuación.

Recordemos que todo este arco es consecuencia de que el hechicero más poderoso de todos, Satoru Gojo fuera sellado durante los acontecimientos de Shibuya en la segunda temporada y permaneció así durante toda la tercera, con sus alumnos buscando la manera de liberarlo.

jujutsu kaisen you absolute masterpiece pic.twitter.com/L3QuSPlmqi — ying (@huawyn) June 19, 2026

La nueva temporada está dirigida por Takeru Sato, que ejerció de director asistente en la tercera temporada. Cabe mencionar que no se ha mencionado la fecha de estreno de la nueva etapa de la serie animada.

Asimismo, se desconoce si el estudio repetirá lo que ha ocurrido en otras ocasiones, donde llevan al cine un resumen de la temporada anterior y presentan los primeros episodios de la nueva a los fans que quieren ser los primeros en conocer lo que viene.

Se espera además que sea en 2027 que podremos ver el estreno de un nuevo arco en la historia de Gege Akutami en formato de película o con una quinta temporada. Esto se supone, ya que, en la misma, se abordará una de las peleas más épicas del manga, la de Satoru Gojo contra Sukuna.