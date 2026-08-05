Salma Hayek es una estrella internacional del cine, reconocida por películas como Frida, Desperado y Eternals. Sin embargo, pocas veces comparte aspectos de su vida personal.

En una reciente campaña de Instagram, la actriz mostró una faceta distinta: la de madre. Con este video que se volvió viral en redes sociales, el público descubrió cómo es su relación con Valentina Paloma Pinault, su hija de 18 años, mientras ambas paseaban por Barcelona.

Así es la relación entre Salma Hayek y su hija Valentina; protagonizan campaña de Instagram

La actriz mexicana Salma Hayek protagonizó una campaña de Instagram, y fue parte de un video titulado Carversations, donde aparece junto a Valentina en un recorrido por algunas tiendas vintage en Barcelona, España.

“Me encanta descubrir cosas a través de ti. Incluso cuando estabas en Instagram y eras más joven, el feed te daba contenido apropiado para tu edad para que crearas tu propio estilo y gusto porque eres muy artística... ha sido maravilloso verte crecer, cambiar, investigar y redescubrirte a lo largo de los años”, comentó la actriz mexicana a su hija, un momento que causó ternura en sus fans.

Una de las escenas más comentadas es cuando Valentina le comenta a Salma Hayek que tiene decenas de emojis en su bio de Instagram, y le aconseja que los elimine. “Me encantan las imágenes, amo mis emojis”, dijo la intérprete.

El parecido físico entre madre e hija también llamó la atención de los seguidores, quienes destacaron que Valentina heredó la elegancia de Salma Hayek. La joven, que recientemente cumplió 18 años, ha comenzado a aparecer con más frecuencia en eventos públicos, lo que sugiere que podría seguir los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento.

Esta campaña busca contrastar el uso que adolescentes y sus padres le dan a las redes sociales como Instagram.

¿Dónde ver completa la campaña de Salma Hayek y Valentina Pinault?

Puedes ver Salma Hayek & Daughter Valentina Pinault Vintage Shopping in Barcelona | Carversations on Instagram, a continuación:

Hasta ahora, este clip, que tiene una duración de 12 minutos, acumula más de 26 mil 190 reproducciones en YouTube.

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